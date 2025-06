Project Motor Racing annuncia la data di uscita e presenta la modalità Carriera

Straight4 Studios e Giants Software hanno annunciato la data di uscita di Project Motor Racing: come rivela il trailer che trovate in calce, il promettente gioco di guida sarà disponibile a partire dal 25 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non è tutto: gli sviluppatori hanno approfittato dell'occasione per presentare la modalità Carriera del gioco, che costituirà il fulcro dell'esperienza single player e punterà a offrire ai giocatori un impianto profondo e impegnativo, pensato per i puristi della simulazione.

"La fisica di guida è fondamentale, naturalmente, ma il simulatore è costruito attorno alle corse", ha spiegato il game design director Austin Ogonoski. "Volevamo catturare la dura realtà del motorsport professionistico: bilanci, riparazioni, sponsor."

"Sorpassi falliti che non solo distruggono la tua auto, ma l'intera stagione... la tua carriera in Project Motor Racing è uno sport automobilistico con conseguenze", ha concluso Ogonoski, ponendo l'accento sul realismo dell'esperienza che Straight4 Studios ha confezionato.