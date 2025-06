Resident Evil Requiem sembra destinato al successo: Capcom svela quanti giocatori l'hanno messo in wishlist

Non che ci fossero molti dubbi al riguardo, ma già dal primo trailer sembra che Resident Evil 9: Requiem abbia già convinto, considerando la notevole quantità di giocatori che hanno già messo il gioco in lista dei desideri , in base a quanto è stato riportato da Capcom in queste ore.

Un Requiem super popolare

L'interesse generale si è riflesso subito nelle intenzioni di acquisto: sebbene il gioco ovviamente non sia già in vendita, e probabilmente non lo sarà ancora per diversi mesi, Capcom ha annunciato che già 1 milione di giocatori ha inserito il gioco nella propria lista dei desideri.



Non è chiaro come sia stata calcolata questa quantità, se riguardi la wishlist di Steam o sia un risultato cumulativo di diversi store, ma in ogni caso si tratta di un numero ovviamente positivo, che prospetta ottime cose per le vendite del gioco.

In effetti, la serie horror di Capcom continua ad essere tra le più vendute sul mercato videoludico, e un nuovo capitolo di questo spessore potrebbe davvero raggiungere risultati di notevole rilievo.

Nel frattempo, abbiamo visto che Resident Evil Requiem sarà doppiato in italiano, e che potrà essere giocato sia in prima che in terza persona, a quanto pare.