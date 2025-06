Resident Evil Requiem inizialmente era un gioco online, ma Capcom ha capito che non è quello che vogliono i fan

Capcom ha svelato che, durante le fasi iniziali dello sviluppo di Resident Evil Requiem, ha testato alcuni prototipi di gioco online e open world, salvo poi cambiare direzione e optare per una formula di gioco più tradizionale, per non scontentare i fan.

Questo dettaglio è emerso da un video-diario degli sviluppatori, disponibile in esclusiva sul portale ufficiale di Resident Evil 9 per gli utenti registrati con un account Capcom ID. Nel filmato, il director Koshi Nakanishi ha confermato che alcune delle voci circolate negli scorsi anni - secondo cui un capitolo principale della serie sarebbe stato focalizzato sull'online - non erano del tutto infondate.