Resident Evil Requiem doveva essere un multiplayer open world conferma Capcom, forse con Leon protagonista

Dopo la presentazione di ieri notte, Capcom ha pubblicato un video diario più esteso sullo sviluppo di Resident Evil Requiem, da cui è emerso che il gioco inizialmente doveva essere un multiplayer open world forse con Leon protagonista, di fatto confermando quanto era emerso dalle voci di corridoio in precedenza.

In effetti, erano le informazioni trapelate diversi mesi prima della presentazione ufficiale del nono capitolo, cosa che dimostra come lo sviluppo di Resident Evil Requiem abbia probabilmente attraversato un periodo di revisione totale rispetto ai progetti iniziali, che sembravano essere decisamente diversi.

Adesso, il gioco si presenta come un altro capitolo standard della serie con storia single player e struttura classica, sebbene con alcune variazioni particolari come la possibilità di passare in ogni momento dalla prima alla terza persona.