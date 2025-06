Resident Evil Requiem sarà doppiato in italiano, prime immagini e dettagli del survival horror di Capcom

Altri dettagli da Capcom

Sul sito ufficiale è presente anche una breve descrizione del gioco, che tuttavia non risponde alle molte domande dei fan dopo la visione del primo trailer: "Tra tensione opprimente e paura agghiacciante, prova il brivido di eludere la morte in un'esperienza che lascerà il segno."

"In un connubio tra tecnologia all'avanguardia e straordinaria esperienza del team di sviluppo, nasce una storia che offre personaggi complessi e un gameplay sempre immersivo. Il 2026 segna l'inizio di una nuova era per il survival horror."

Il comunicato stampa di Capcom include ulteriori informazioni. In primo luogo, è stato confermato l'uso del RE Engine, il motore grafico proprietario della casa giapponese, per garantire "un realismo da brivido come mai prima d'ora". Inoltre, il gioco avrà doppiaggio e testi localizzati in diverse lingue, italiano incluso, una conferma importante in un mercato in cui la lingua del Bel Paese non sempre viene valorizzata.

Infine, Capcom ha confermato che il gioco ci riporterà a Raccoon City (come del resto suggerisce il primo trailer ufficiale) e ha assicurato che non dovremo attendere a lungo per ulteriori dettagli sul gioco: è previsto un reveal nel corso dell'anno ed è in programma una demo giocabile a fine agosto alla Gamescom di Colonia per i visitatori della manifestazione.

"Alimentato dal RE ENGINE e sfruttando appieno la potenza delle console moderne, Resident Evil Requiem offre un realismo da brivido come mai prima d'ora, con dettagli complessi sui personaggi, espressioni facciali realistiche, texture della pelle incredibilmente autentiche e persino gocce di sudore in alta fedeltà che terranno i giocatori con il fiato sospeso", recita il comunicato.

"Resident Evil Requiem riporta la serie nell'iconica Raccoon City, la città che ha segnato l'inizio del disastro biologico che ha sconvolto il mondo, unendo i tratti più terrificanti dell'orrore psicologico all'azione frenetica che i fan della saga conoscono e amano. Preparati a sfuggire alla morte in un'esperienza mozzafiato che ti gelerà il sangue. E questo è solo l'inizio. Nuovi orrori di Resident Evil Requiem verranno svelati nel corso dell'anno, incluso la prima demo pubblica alla Gamescom 2025. Una nuova era del survival horror inizia nel 2026. Tu riuscirai a sopravvivere?"