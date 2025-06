Tire Boy è un nuovo platform in cui saremo una gomma vivente

GameTeam6, piccolo studio del Quebec composto da Corey Martin, Thomas Tobin e Andy Schmealeno, ha presentato durante il Day of the Devs 2025 Tire Boy, un action-adventure a mondo aperto che racconta la storia di una gomma antropomorfa alla scoperta delle proprie origini. Difficilmente il gioco "reinventerà la ruota", ma per gli sviluppatori sarà un'esperienza "strana, toccante e piena di piccole sorprese".

Come funziona Tire Boy

Tire Boy segue le avventure dell'omonimo protagonista, un misto tra un uomo e uno pneumatico che potrebbe essere l'ultimo della sua specie, ritrovato e cresciuto fin da bambino da un gufo. Dai video di gameplay del gioco lo si vede correre e saltare, risolvere puzzle ambientali e affrontare battaglie mentre aiuta altri personaggi. Curioso è il sistema di progressione e potenziamento di Tire Boy, che include miglioramenti speciali per la gomma: battistrada chiodati per percorsi ghiacciati, pneumatici larghi per le rive dei fiumi e alianti per planare attraverso le valli, permettendo di rotolare a tutta velocità, fermarsi a combattere e rilassarsi.

GameTeam6 ha deliberatamente progettato ogni elemento del mondo di gioco per far sentire il giocatore piccolo e ricreare "quell'esperienza infantile di sentire che tutto intorno a te è impossibilmente grande". Lo stesso vale per il sistema di combattimento che vede Tire Boy difendersi da orsi, lumache, lupi e anatre utilizzando un arsenale strampalato di oggetti trovati. Nel gioco si potrà impugnare qualsiasi cosa, da pesci secchi a sassofoni, e usarli per combattere o semplicemente passeggiare goffamente per lo scenario.

Gli sviluppatori hanno dichiaratamente preso ispirazione da classici come The Legend of Zelda (particolarmente Ocarina of Time, Majora's Mask e Breath of the Wild), dai giochi di Fumito Ueda, Super Mario 64 e Sonic the Hedgehog, combinando elementi presi qua e là per creare un'esperienza che sia originale e divertente.

Per ora non è stata ancora annunciata una data d'uscita di Tire Boy, mentre il gioco è previsto attualmente per PC e per console.