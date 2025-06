Off: il gioco che ha ispirato Undertale arriva su Steam e Nintendo Switch

Sviluppato in collaborazione con Fangamer, il gioco che ha ispirato giochi indie come Undertale ritornerà con contenuti inediti, una colonna sonora rinnovata e un sistema di combattimento rivisto, mantenendo intatto lo spirito che ha reso l'originale fatto con RPG Maker un piccolo cult tra sviluppatori e appassionati di videogiochi.

Mortis Ghost, fumettista di Bruxelles e creatore dell'originale Off del 2008, ha sfruttato il palco virtuale del Day of the Devs 2025 per annunciare l'edizione rimasterizzata del suo gioco, in uscita presto su Steam e Nintendo Switch.

Il ritorno di Off su Steam e Switch

Off racconta la storia del Batter, un personaggio armato di mazza da baseball che cerca di purificare un mondo infestato da spettri, guidato da un gatto sogghignante chiamato The Judge. I giocatori accompagnano il Batter attraverso zone sempre più confuse e disturbanti: una fattoria che estrae metallo dall'interno del bestiame, un parco divertimenti pieno di persone troppo spaventate per divertirsi, e una fabbrica di zucchero con delle sinistre ciminiere.

L'edizione da collezionisti di OFF

Per stessa ammissione dello sviluppatore, Off venne realizzato senza particolari ambizioni, e con l'unico intento di creare qualcosa di divertente da mostrare agli amici e a poche persone su internet. Tuttavia, il gioco finì per diventare una fonte d'ispirazione per alcuni importanti RPG indie moderni, come ammesso dallo stesso creatore di Undertale, Toby Fox. L'edizione rimasterizzata per Steam e Nintendo Switch non si limita a una semplice conversione, ma introduce contenuti che arricchiscono l'esperienza, a partire da sei nuovi boss creati specificamente per questa versione. Anche la colonna sonora è stata rivista - sebbene manterrà l'atmosfera surreale del gioco originale - mentre il sistema di combattimento è stato smussato e ammodernato per essere più fruibile dal pubblico odierno.

La rimasterizzazione di Off non ha ancora una data d'uscita precisa, ma dovrebbe arrivare nel corso dell'anno su PC e Nintendo Switch.