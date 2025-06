Samsung 990 EVO Plus SSD Interno da 4TB è disponibile su Amazon

Amazon propone nuovamente l'SSD Samsung 990 EVO Plus da 4TB. Il prodotto costa attualmente 262,54 € ed è la scelta ideale per chiunque abbia bisogno di affidabilità e velocità . Potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo. Prima di vedere le caratteristiche tecniche, vi ricordiamo che la piattaforma offre anche le versioni da 1TB e 2TB.

Le caratteristiche dell'SSD Samsung 990 EVO Plus

Se volete aggiornare il vostro PC o laptop, questo prodotto vi permetterà di godere di prestazioni avanzate. Il controller è rivestito in nichel e le temperature sono ottimali aumentando del 73% i MB/s per watt. Ovviamente la capacità da 4TB è perfetta per chiunque abbia bisogno di uno spazio di archiviazione maggiore, ma tra i suoi principali punti di forza troviamo una velocità impressionante, fino a 7.250 MB/s e 6.300 MB/s.

Velocità e prestazioni elevate

Ciò significa che l'SSD è la scelta ideale per lavori di rendering, attività particolarmente complesse e gaming ad alte prestazioni, rendendolo quindi versatile. All'interno della confezione troverete un Samsung SSD Interno da 4 TB di colore nero, oltre alle istruzioni di montaggio e il manuale utente. Se volete scoprire ulteriori informazioni in merito, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.