Comet, il browser IA di Perplexity, arriva anche su Windows e strizza l'occhio ad Android

Comet, il browser basato, per l'appunto, sull'intelligenza artificiale di Perplexity AI , è arrivo su Windows dopo essere stato lanciato nel corso del mese di maggio in esclusiva per utenti Mac con Apple Silicon. L'annuncio è arrivato direttamente dal CEO Aravind Srinivas tramite un post su X. Si tratta di una novità molto interessante in un panorama, quello dei browser IA, sempre più competitivo e ricco di esponenti di spessore.

Come funziona Comet?

Comet è un browser che mette l'intelligenza artificiale al centro dell'esperienza. Tra le funzioni principali a disposizione dell'utente c'è la possibilità di interagire con un assistente IA in linguaggio naturale. Ci si può far aiutare a rispondere alle email lasciate in sospeso ad esempio oppure, lo si può perfino usare con una funzione chiamata "Try on".

Logo Perplexity

Quest'ultima permette agli utenti di caricare una propria foto e vedere versioni IA di sé stessi con vestiti diversi, per capire come potrebbero apparire con altri stili. Si tratta di un browser, dunque, molto versatile e che rispecchia la capacità dell'azienda produttrice di saper leggere il mercato.