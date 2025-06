Apple valuta l’acquisizione di Perplexity per rilanciare la strategia sull’intelligenza artificiale

Apple starebbe valutando l'acquisizione di Perplexity , secondo alcune fonti. Le trattative sono state infatti riportate da Bloomberg, ma pare che al momento siano ancora in una fase iniziale, quindi si tratta di informazioni da prendere con le pinze. Al momento sarebbero coinvolti il responsabile M&A Adrian Perica ed Eddy Cue e, se dovesse andare a buon fine, si tratterebbe di un'acquisizione particolarmente fruttuosa per Apple . Ricordiamo infatti che l'azienda di Cupertino sta riscontrando una serie di difficoltà nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Cambio di strategia

Come già anticipato, al momento non ci sono conferme in merito. Le trattative sarebbero ancora in una fase iniziale e non è detto che possano effettivamente concretizzarsi. Perplexity è attualmente valutata 14 miliardi di dollari, quindi si tratterebbe di una delle più grandi acquisizioni da parte di Apple e l'accordo potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso, visti i rallentamenti sul fronte IA.

Perplexity è un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale

Ricordiamo anche che Perplexity sta rivalutando l'accordo con Google dopo il processo antitrust, mentre Meta avrebbe tentato un'offerta invano. Quest'ultima, nel frattempo, ha investito 14,3 miliardi di dollari per acquisire Scale AI.