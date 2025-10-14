iPhone 17 traina Apple verso il primo posto mondiale nelle spedizioni di smartphone

Apple sta vivendo un momento d'oro nel mercato degli smartphone, grazie al successo planetario della nuova linea iPhone 17, che ha portato l'azienda di Cupertino a sfiorare Samsung nelle spedizioni globali. Secondo i più recenti rapporti di IDC e Omdia, Apple ha registrato una crescita record nel terzo trimestre del 2025, segnando il suo miglior Q3 di sempre e riducendo la distanza dal rivale sudcoreano a meno di un punto percentuale.

Nel dettaglio, Samsung mantiene il primo posto con il 19% del mercato globale, mentre Apple la insegue da vicino con il 18,2%, grazie a 58,6 milioni di iPhone spediti nel trimestre, in aumento del 2,9% rispetto all'anno precedente.