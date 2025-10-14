iPhone 17 traina Apple verso il primo posto mondiale nelle spedizioni di smartphone

Apple sta vivendo un momento d'oro nel mercato degli smartphone, grazie al successo planetario della nuova linea iPhone 17, che ha portato l'azienda di Cupertino a sfiorare Samsung nelle spedizioni globali. Secondo i più recenti rapporti di IDC e Omdia, Apple ha registrato una crescita record nel terzo trimestre del 2025, segnando il suo miglior Q3 di sempre e riducendo la distanza dal rivale sudcoreano a meno di un punto percentuale.
Nel dettaglio, Samsung mantiene il primo posto con il 19% del mercato globale, mentre Apple la insegue da vicino con il 18,2%, grazie a 58,6 milioni di iPhone spediti nel trimestre, in aumento del 2,9% rispetto all'anno precedente.
La strategia vincente di Apple: volano le spedizioni degli iPhone
Secondo IDC, la chiave del successo di Apple non risiede in una politica di sconti o nella produzione di modelli economici, bensì in una strategia premium intelligente, supportata da programmi di permuta vantaggiosi, piani di pagamento flessibili e una forte fedeltà all'ecosistema Apple. Nabila Popal di IDC sottolinea come l'azienda abbia "rimosso quasi del tutto l'attrito all'acquisto", trasformando l'upgrade del dispositivo in una scelta ovvia per molti consumatori.
Anche Omdia conferma la tendenza positiva, evidenziando una crescita complessiva del mercato smartphone del 3% su base annua nel terzo trimestre 2025, segno di una ripresa dopo mesi di stagnazione. In questo contesto, Apple emerge come uno dei principali motori del settore, grazie a un portafoglio prodotti equilibrato e innovativo.
iPhone Air, una menzione speciale per il successo nelle spedizioni
Una menzione speciale va al nuovo iPhone Air, dal design ultrasottile e dal forte impatto mediatico: pur con spedizioni ancora limitate, il dispositivo si è rivelato un efficace strumento di marketing e un banco di prova per future innovazioni di forma e tecnologia.
Nel complesso, Apple ha registrato una crescita del 4% nelle spedizioni anno su anno, segnando il miglior terzo trimestre della sua storia. Se il trend continuerà nei prossimi mesi, l'azienda potrebbe strappare a Samsung il titolo di primo produttore mondiale di smartphone, consolidando la propria leadership nel segmento premium.