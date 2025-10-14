Activision si vanta di quanto è brava a fermare i bari in Call of Duty Black Ops 7

Tramite Twitter, Team Ricochet ha spiegato quanto gli sviluppatori siano stati bravi nel fermare i cheater e segnalando che ogni giorno la situazione migliora.

Team Ricochet parla dei numeri dell'anticheat

Team Ricochet spiega: "Abbiamo analizzato i dati per la beta di Black Ops 7 e Ricochet Anti-Cheat ha ottenuto i migliori risultati in una Beta nella storia di Call of Duty. Ogni giorno la detenzione dei cheat diventa più veloce e i match più puliti".

Inoltre, Activision Blizzard afferma che, per la fine della beta di Black Ops 7, "quasi il 99% dei match erano senza bari" e che "il tempo di rilevazione medio dei bari era poco meno di tre match".

Ovviamente tutto il discorso parte dal presupposto che Team Ricochet abbia effettivamente individuato tutti i cheater: è possibile che alcuni siano completamente sfuggiti alla sua attenzione. Inoltre, si parla di "tempo di rilevazione medio", ovvero vuol dire che vari bari sono stati in grado di giocare ben più di tre match prima di essere scovati (mentre altri saranno stati beccati in meno, ovviamente): c'è da chiedersi se in realtà questo risultato sia migliorabile.

Va anche detto che questo tipo di dichiarazioni probabilmente scoraggeranno qualche baro dal provare ad approcciarsi a Black Ops 7, temendo di avere vita difficile. Inoltre, segnaliamo che i dati attuali sono un miglioramento di quelli segnalati a inizio beta, dove si parlava del 97% di bari bloccati entro 30 minuti.

