Project Motor Racing è disponibile da oggi e ha un trailer di lancio

Straight4 Studios e Giants Software hanno annunciato che Project Motor Racing è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S,

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/11/2025
Il trailer di lancio di Project Motor Racing conferma che il nuovo, ambizioso gioco di guida sviluppato da Straight4 Studios è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Prodotto da Giants Software, il publisher dietro la celebre serie Farming Simulator, Project Motor Racing punta a miscelare fedeltà tecnica, intensità e accessibilità nell'ambito di un'esperienza disegnata al fine di entusiasmare gli appassionati di automobilismo.

Il gioco vanta infatti un parco vetture composto da settanta auto, riprodotte con precisione e su licenza ufficiale, divise fra tredici differenti categorie che includono anche hypercar e leggende, e che si sfideranno all'interno di ventotto tracciati internazionali.

Questi ultimi sono stati realizzati utilizzando scansioni e tecnologie di precisione, così da portare sullo schermo ogni particolare delle piste, dalle irregolarità dell'asfalto alle variazioni altimetriche.

Arriva un nuovo sfidante

Annuncciato lo scorso maggio, Project Motor Racing punta a ritagliarsi un proprio spazio all'interno di un genere parecchio competitivo, quello dei giochi di guida, e intende raggiungere questo obiettivo contando sulle proprie qualità.

Sul piano dei contenuti, il titolo prodotto da Giants Software include una corposa carriera in single player, eventi in-game, gare multicategoria e un interessante comparto multiplayer che consente di sfidare giocatori provenienti da tutto il mondo.

Il cuore di Project Motor Racing è tuttavia rappresentato dal suo nuovo motore fisico basato su Giants Engine 10, realizzato grazie alla collaborazione di centinaia di piloti professionisti e test che hanno consentito di riprodurre le sensazioni di ogni vettura.

Segnalazione Errore
