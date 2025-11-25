Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, ecco quando arriverà Zenitsu da Il Castello dell'Infinito

Aniplex e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno annunciato la data di uscita del prossimo DLC di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, che segnerà il debutto nel roster di Zenitsu Agatsuma nella versione vista nel film Il Castello dell'Infinito.
Il lancio è fissato al 2 dicembre e sarà possibile acquistarlo separatamente tramite il "Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle) Character Pack" a 4,99 euro, oppure come parte del pass "Infinity Castle - Part 1" da 29,99 euro, che include anche Kaigaku e altri quattro personaggi in arrivo successivamente.
Vediamo Zenitsu in azione nel nuovo trailer
Questa versione di Zenitsu Agatsuma, così come gli altri personaggi in arrivo con i prossimi DLC, sono basati su Il Castello dell'Infinito, il primo film della trilogia dell'arco narrativo conclusivo di Demon Slayer, uscito nei cinema italiani l'11 settembre. Possiamo vederlo in azione nel nuovo trailer qui sotto, che offre un assaggio delle abilità in combattimento di questa versione di Zenitsu.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è disponibile su PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Si tratta di un action che ripercorre fedelmente le vicende dell'anime, con una modalità storia che porta i giocatori attraverso gli archi principali fino al nuovo film Il Castello dell'Infinito. Il titolo offre un sistema di combattimento dinamico e spettacolare, un ampio roster di personaggi tratti dalla serie, modalità online e locali per sfide competitive.