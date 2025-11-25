Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, ecco quando arriverà Zenitsu da Il Castello dell'Infinito

Aniplex e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno annunciato la data di uscita del prossimo DLC di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, che segnerà il debutto nel roster di Zenitsu Agatsuma nella versione vista nel film Il Castello dell'Infinito.

Il lancio è fissato al 2 dicembre e sarà possibile acquistarlo separatamente tramite il "Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle) Character Pack" a 4,99 euro, oppure come parte del pass "Infinity Castle - Part 1" da 29,99 euro, che include anche Kaigaku e altri quattro personaggi in arrivo successivamente.