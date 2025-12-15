0

Il DLC di Akaza per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 ha una data d'uscita

Svelato quando uscirà il DLC che aggiunge Akaza a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/12/2025
Akaza in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2
Il DLC del personaggio Akaza, proveniente dal film "Il Castello dell'Infinito" (che viene citato nel nome del pacchetto), sta per fare il suo debutto in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2. Sarà disponibile a partire dal 19 dicembre, come hanno annunciato l'editore Aniplex e lo studio di sviluppo CyberConnect2.

Akaza (Castello dell'Infinito) potrà essere acquistato singolarmente tramite il "Character Pack Akaza (Castello dell'Infinito)" oppure come parte del "Character Pass Castello dell'Infinito - Parte 1", che include l'accesso a diversi altri personaggi.

Informazioni su Akaza

I personaggi che provengono dal celebre film, campione d'incassi in tutto il mondo, e che fanno parte del Pass personaggi "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito", sono: Kaigaku; Zen'itsu Agatsuma (Castello dell'Infinito); Tanjiro Kamado (Castello dell'Infinito); Giyu Tomioka (Castello dell'Infinito); Shinobu Kocho (Castello dell'Infinito); Doma e Akaza (Castello dell'Infinito).

Il DLC di Akaza include, oltre al personaggio giocabile: Foto profilo; Citazioni; Ornamenti.

I pacchetti personaggi inclusi nel "Pass personaggi" sono disponibili anche singolarmente. I personaggi aggiuntivi possono essere utilizzati soltanto nella "Modalità scontro".

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, la recensione del nuovo gioco di Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, la recensione del nuovo gioco di Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è già disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam dal 1° agosto in Giappone e dal 5 agosto in Occidente.

