Keeper ha il suo bel trailer con i riconoscimenti della stampa

Double Fine e Microsoft hanno pubblicato il trailer dei riconoscimenti della stampa per Keeper, l'originale avventura in cui controlliamo un faro dotato di... zampe, che a un certo punto comincia a muoversi e dà vita a un meraviglioso viaggio.
Il gioco è stato descritto come un'esperienza surreale, estremamente coinvolgente, che colpisce per il suo straordinario comparto artistico e ribadisce le brillanti qualità che contraddistinguono i lavori del team autore di classici come Psychonauts e Brutal Legend.
Ambientato in una sorta di scenario in cui l'umanità è scomparsa, Keeper ci immerge in uno scenario dai tratti onirici, ricco di scorci assolutamente suggestivi con cui ci troveremo a interagire usando principalmente la luce del faro, utile per risolvere gli enigmi ma anche per scacciare eventuali insidie.
La parte iniziale della campagna del gioco risulta particolarmente brillante e ispirata, mentre scopriamo poco a poco alcuni dei meravigliosi villaggi che arricchiscono la mappa.
Un successo di critica
Keeper ha ottenuto ottimi voti dalla stampa internazionale, come conferma appunto il trailer, sebbene alcune testate abbiano espresso delle perplessità in merito alla seconda parte della campagna, meno convincente per via di soluzioni che, a quanto pare, non sono state apprezzate da tutti.
Naturalmente si tratta di questioni che nulla tolgono al valore dell'avventura nella sua interezza, alla sua straordinaria direzione artistica e alla sua capacità di immergere il giocatore all'interno di un mondo fantastico, pieno di scorsi suggestivi e sequenze che rimangono bene impresse.