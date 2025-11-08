Keeper ha il suo bel trailer con i riconoscimenti della stampa

Double Fine e Microsoft hanno pubblicato il trailer dei riconoscimenti della stampa per Keeper, l'originale avventura in cui controlliamo un faro dotato di... zampe, che a un certo punto comincia a muoversi e dà vita a un meraviglioso viaggio.

Il gioco è stato descritto come un'esperienza surreale, estremamente coinvolgente, che colpisce per il suo straordinario comparto artistico e ribadisce le brillanti qualità che contraddistinguono i lavori del team autore di classici come Psychonauts e Brutal Legend.

Ambientato in una sorta di scenario in cui l'umanità è scomparsa, Keeper ci immerge in uno scenario dai tratti onirici, ricco di scorci assolutamente suggestivi con cui ci troveremo a interagire usando principalmente la luce del faro, utile per risolvere gli enigmi ma anche per scacciare eventuali insidie.

La parte iniziale della campagna del gioco risulta particolarmente brillante e ispirata, mentre scopriamo poco a poco alcuni dei meravigliosi villaggi che arricchiscono la mappa.