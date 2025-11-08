Lo abbiamo visto impegnato a rimpiazzare le figure più svariate, ma stavolta il Sostituto di Call of Duty: Black Ops 7 si è spinto fino al mondo di Predator: Badlands, sfoderando letteralmente la spada per affrontare il protagonista della pellicola diretta da Dan Trachtenberg.

Il buffo personaggio interpretato da Peter Stormare è stato dunque protagonista di una breve ma significativa collaborazione fra la serie Activision e il film con Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, che vede un cacciatore alieno e una ginoide collaborare per superare le insidie di un pianeta abitato da potenti mostri.

"Non ho mai spezzato due mandibole in una sola volta", dice il Sostituto nel folle trailer che lo vede contrapposto al Predator di Badlands. "Diamoci dentro!", aggiunge, sfoderando una grossa sciabola che si "accende" per alimentare la sua lama al plasma.

La collaborazione messa in scena in questo caso appare fondamentalmente inedita, sebbene la campagna pubblicitaria del Sostituto di quest'anno sia invero cominciata con una carrellata di star.