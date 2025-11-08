Le dimensioni di Call of Duty: Black Ops 7 su PS5 sono state svelate, si parte da quasi 100 GB

Con l'uscita di Call of Duty: Black Ops 7 sempre più vicina, iniziano ad arrivare le prime informazioni sulle dimensioni del gioco su PS5. E a quanto pare non sono affatto contenute.
Al momento i dati sono discordanti, ma una cosa è certa: sarà necessario liberare almeno 100 GB di spazio sull'SSD della console. Secondo PlayStation Game Size, fonte solitamente affidabile che analizza direttamente il backend del PSN, la versione digitale del gioco richiederà un download iniziale di circa 96,677 GB, a cui si aggiungono due pacchetti opzionali: il Co-op Campaign Pack da 15,594 GB e il Warzone Pack da 19,736 GB, per un totale complessivo di circa 132 GB.
In totale potrebbero servire più di 160 GB di spazio
Al contrario sul retro delle copie fisiche per PS5 viene indicato uno spazio minimo di 166 GB. La discrepanza potrebbe essere dovuta all'assenza, nella versione digitale, di pacchetti dedicati al multiplayer e alla modalità Zombie, come suggerito dallo stesso PlayStation Game Size.
Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile dal 14 novembre, anche su PS4, Xbox One, Series X|S e PC, nonché incluso all'interno di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.