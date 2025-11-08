Le dimensioni di Call of Duty: Black Ops 7 su PS5 sono state svelate, si parte da quasi 100 GB

Con l'uscita di Call of Duty: Black Ops 7 sempre più vicina, iniziano ad arrivare le prime informazioni sulle dimensioni del gioco su PS5. E a quanto pare non sono affatto contenute.

Al momento i dati sono discordanti, ma una cosa è certa: sarà necessario liberare almeno 100 GB di spazio sull'SSD della console. Secondo PlayStation Game Size, fonte solitamente affidabile che analizza direttamente il backend del PSN, la versione digitale del gioco richiederà un download iniziale di circa 96,677 GB, a cui si aggiungono due pacchetti opzionali: il Co-op Campaign Pack da 15,594 GB e il Warzone Pack da 19,736 GB, per un totale complessivo di circa 132 GB.