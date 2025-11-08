Il trailer di lancio di Syberia - Remastered ci immerge nelle atmosfere del gioco

Il trailer di lancio di Syberia - Remastered ci immerge nelle grandi atmosfere del gioco, che si pone come la riedizione del grande classico diretto da Benoit Sokal: un'avventura appassionante, che possiamo ora goderci con un comparto tecnico rinnovato.

L'originale Syberia è stato infatti pubblicato oltre vent'anni fa ed è chiaro che l'esperienza aveva bisogno di una rivisitazione, in questo caso qualcosa di più di una semplice remaster: la grafica è stata completamente ridisegnata e sono state rinnovate anche le inquadrature, sempre fisse ma più dinamiche.

Il risultato è un prodotto che rende omaggio alla visione artistica dell'opera di Sokal, enfatizzando però il fascino delle architetture e dei meccanismi steampunk che la caratterizzano fra automi complessi, misteriosi marchingegni e una narrazione dai ritmi tutt'altro che sostenuti.

Certo, qualche scelta lascia un po' perplessi: ad esempio quella di lasciare le sequenze di intermezzo invariate rispetto all'originale, così che lo stacco rispetto alla nuova grafica sia davvero evidente; oppure il lavoro effettuato sulle animazioni, che restano rigide.