Come gira ARC Raiders su PC? Lo rivela l'analisi di Digital Foundry

La nuova analisi tecnica di Digital Foundry rivela come gira ARC Raiders su PC: a quanto pare l'extraction shooter sviluppato da Embark Studios riesce a sfruttare le potenzialità dell'Unreal Engine 5, sebbene con qualche peculiarità.

Il gioco rinuncia infatti ad alcune delle tecnologie messe a disposizione dal motore grafico di Epic Games, come Lumen, Nanite e le Virtual Shadow Maps, e lo fa a tutto vantaggio delle prestazioni visto che si tratta di effetti che vanno a incidere parecchio sulla fluidità e sulla scalabilità dell'esperienza.

Grazie a tale compromesso, ARC Raiders riesce a ottenere un frame pacing molto convincente, andando quasi a eliminare del tutto lo stuttering legato alla compilazione degli shader e presentando unicamente qualche fenomeno di traversal stutter, che tuttavia può essere attenuato impostando un limite per il frame rate.

Certo, rinunciare a determinate tecnologie si riflette inevitabilmente sulla qualità visiva, e infatti ARC Raiders soffre di qualche incertezza per quanto concerne ombre e illuminazione, viziate da glitch più o meno evidenti e fastidiosi.