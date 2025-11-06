Arc Raiders avrebbe già raggiunto un notevole traguardo di vendite, secondo alcune stime

Sembra abbastanza pacifico che Arc Raiders abbia raggiunto ottimi risultati al lancio su PC e console, ma non abbiamo ancora dati precisi al riguardo: intanto, una delle prime stime confermerebbe le impressioni positive, parlando di un notevole traguardo di vendite già raggiunto.

La fonte qui è Alinea Analytics, che in passato ha dimostrato di non essere proprio del tutto affidabile, affidandosi a metodi di raccolta dati non molto precisi, ma in questo caso le conclusioni sono piuttosto verosimili.

In ogni caso, prendiamo il tutto solo come un calcolo non ufficiale, dunque una stima destinata ad essere poi corretta dalle comunicazioni che dovrebbero arrivare in seguito da parte di Embark Studios.