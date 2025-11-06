Arc Raiders avrebbe già raggiunto un notevole traguardo di vendite, secondo alcune stime

Sembra abbastanza pacifico che Arc Raiders abbia raggiunto ottimi risultati al lancio su PC e console, ma non abbiamo ancora dati precisi al riguardo: intanto, una delle prime stime confermerebbe le impressioni positive, parlando di un notevole traguardo di vendite già raggiunto.
La fonte qui è Alinea Analytics, che in passato ha dimostrato di non essere proprio del tutto affidabile, affidandosi a metodi di raccolta dati non molto precisi, ma in questo caso le conclusioni sono piuttosto verosimili.
In ogni caso, prendiamo il tutto solo come un calcolo non ufficiale, dunque una stima destinata ad essere poi corretta dalle comunicazioni che dovrebbero arrivare in seguito da parte di Embark Studios.
Oltre 2,5 milioni, la maggior parte su PC
Secondo Alinea, Arc Raiders avrebbe già superato i 2,5 milioni di copie vendute su PC e console, portando peraltro a dei ricavi di circa 100 milioni di dollari già nella prima settimana di lancio, confermandosi dunque un notevole successo.
La compagnia di analisi effettua anche una suddivisione delle copie per piattaforma, sostenendo che circa 1,7 milioni sarebbero stati venduti su PC, circa 400.000 copie su PlayStation e altre 300.000 su Xbox, ma su questa precisazione restano diversi dubbi.
In ogni caso, è verosimile che Arc Raiders abbia venduto la maggior parte di copie su PC, considerando come questa tipologia di giochi tenda a fare molto bene su piattaforma Windows, che in questo caso coprirebbe addirittura il 69,2% di tutte le copie vendute.
D'altra parte, in questi giorni abbiamo visto che ARC Raiders è lo sparatutto online con la media voto più alta di sempre su OpenCritic e che su Steam ha battuto anche Battlefield 6.