Annunciata la data di uscita di Hitman: Absolution su Nintendo Switch, arriverà anche su Switch 2

Feral Interactive e IO Interactive hanno ufficializzato la data di uscita della versione Nintendo Switch di Hitman: Absolution . Sarà disponibile sull'eShop a partire dal prossimo 13 novembre al prezzo di 24,99 euro in formato digitale.

L’avventura dell’Agente 47 del 2012 approda finalmente sulle console Nintendo

Originariamente pubblicato nel 2012 su PS3, Xbox 360 e PC, Hitman: Absolution ha successivamente ricevuto conversioni per PS4 e Xbox One, oltre che per dispositivi mobili iOS e Android, quest'ultime lanciate lo scorso 16 ottobre al prezzo di 12,49 euro.

Il gioco rappresenta un punto di transizione tra i capitoli classici della saga e il filone moderno inaugurato con Hitman (2016). Con un tono più narrativo e cinematografico rispetto ai predecessori, la storia segue l'Agente 47 dopo il tradimento da parte della sua agenzia, mentre cerca di proteggere una giovane ragazza legata a un misterioso segreto, braccato da polizia e assassini.

Il gameplay conserva l'anima stealth della serie, ma con una maggiore enfasi su sequenze scriptate e ambientazioni più lineari. Non mancano comunque le caratteristiche distintive della saga: travestimenti, armi silenziate, uccisioni creative e la possibilità di completare le missioni evitando del tutto il combattimento.