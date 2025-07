Hitman: Absolution arriva su Nintendo Switch 1 e Switch 2, annunciati i periodi di uscita

Square Enix ha annunciato il prossimo arrivo di Hitman: Absolution su Nintendo Switch 1 e Switch 2, con due periodi di uscita differenti che fanno dunque pensare ad alcune variazioni tecniche tra le due versioni, in attesa di ulteriori dettagli al riguardo.

Abbiamo già visto arrivare Hitman: World of Assassination sulle console Nintendo, e in precedenza era stato il turno di Hitman: Blood Money Reprisal, dunque è evidente che prosegue l'impegno dell'editore nel voler portare i capitoli più recenti della serie su Nintendo Switch 1 e 2, con l'aggiunta anche di Absolution.

Le conversioni su Switch 1 e 2 sono ad opera di Feral Interactive, team alquanto specializzato in queste operazioni, mentre i periodo di uscita sono il tardo 2025 per Switch 1 e un generico 2026 per Nintendo Switch 2.