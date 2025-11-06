Kingdom Come: Deliverance 2 è gratis questo fine settimana su Xbox, insieme ad altri quattro giochi

La selezione di questo weekend comprende cinque giochi interessanti e possono essere scaricati e giocati da oggi fino alla sera di domenica 9 novembre .

Tanto da giocare in così poco tempo

Si parte con Kingdom Come: Deliverance II, che può essere scaricato e giocato dagli utenti che abbiano un abbonamento a Game Pass di qualsiasi livello, ma troviamo anche Crime Boss: Rockay City che è invece totalmente libero da vincoli e può essere scaricato e giocato da tutti gli utenti Xbox (ovviamente entro i limiti di tempo imposti).

In sostanza, solo il gioco di Warhorse richiede effettivamente l'abbonamento a Game Pass per quanto riguarda questa mandata.

Vediamo dunque la lista dei giochi dei Free Play Days di questa settimana:

Kingdom Come: Deliverance II

Crime Boss: Rockay City

Trailmakers

Big Helmet Heroes

Wild Bastards

Oltre all'ottimo RPG ad ambientazione medievale Kingdom Come: Deliverance II, troviamo dunque l'action cooperativo a base di colpi criminali Crime Boss: Rockay City.

Trailmakers è un gioco incentrato sull'esplorazione di un vasto open world a bordo di veicoli, mentre Big Helmet Heroes è una sorta di picchiaduro 3D con ambientazione fantasy e struttura piuttosto classica, improntata anche al multiplayer. Infine, Wild Bastards è uno sparatutto strategico roguelike che mischia diverse caratteristiche in uno strano contesto fantascientifico.