Kingdom Come: Deliverance 2 è gratis questo fine settimana su Xbox, insieme ad altri quattro giochi

Tornano i Free Play Days su Xbox e, in questo caso, presentano un catalogo veramente interessante con la presenza di Kingdom Come: Deliverance 2 tra i giochi gratis del weekend.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/11/2025
Una scena di Kingdom Come Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
Come ogni settimana, anche per questo weekend torna l'iniziativa dei Free Play Days, che in questo caso consente di provare gratuitamente cinque giochi su Xbox, alcuni aperti a tutti e altri destinati agli abbonati a qualsiasi livello di Game Pass, tra i quali spicca in particolare la presenza di Kingdom Come: Deliverance 2.

Il programma Free Play Days consente di scaricare e giocare gratuitamente alcuni giochi durante il fine settimana, con una selezione di titoli che possono essere fruiti da tutti gli utenti Xbox Series X|S oppure dagli abbonati a Game Pass, a seconda dei casi.

La selezione di questo weekend comprende cinque giochi interessanti e possono essere scaricati e giocati da oggi fino alla sera di domenica 9 novembre.

Tanto da giocare in così poco tempo

Si parte con Kingdom Come: Deliverance II, che può essere scaricato e giocato dagli utenti che abbiano un abbonamento a Game Pass di qualsiasi livello, ma troviamo anche Crime Boss: Rockay City che è invece totalmente libero da vincoli e può essere scaricato e giocato da tutti gli utenti Xbox (ovviamente entro i limiti di tempo imposti).

In sostanza, solo il gioco di Warhorse richiede effettivamente l'abbonamento a Game Pass per quanto riguarda questa mandata.

Vediamo dunque la lista dei giochi dei Free Play Days di questa settimana:

  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Crime Boss: Rockay City
  • Trailmakers
  • Big Helmet Heroes
  • Wild Bastards

Oltre all'ottimo RPG ad ambientazione medievale Kingdom Come: Deliverance II, troviamo dunque l'action cooperativo a base di colpi criminali Crime Boss: Rockay City.

Trailmakers è un gioco incentrato sull'esplorazione di un vasto open world a bordo di veicoli, mentre Big Helmet Heroes è una sorta di picchiaduro 3D con ambientazione fantasy e struttura piuttosto classica, improntata anche al multiplayer. Infine, Wild Bastards è uno sparatutto strategico roguelike che mischia diverse caratteristiche in uno strano contesto fantascientifico.

