Kingdom Come: Deliverance 2 è gratis questo fine settimana su Xbox, insieme ad altri quattro giochi

Come ogni settimana, anche per questo weekend torna l'iniziativa dei Free Play Days, che in questo caso consente di provare gratuitamente cinque giochi su Xbox, alcuni aperti a tutti e altri destinati agli abbonati a qualsiasi livello di Game Pass, tra i quali spicca in particolare la presenza di Kingdom Come: Deliverance 2.
Il programma Free Play Days consente di scaricare e giocare gratuitamente alcuni giochi durante il fine settimana, con una selezione di titoli che possono essere fruiti da tutti gli utenti Xbox Series X|S oppure dagli abbonati a Game Pass, a seconda dei casi.
La selezione di questo weekend comprende cinque giochi interessanti e possono essere scaricati e giocati da oggi fino alla sera di domenica 9 novembre.
Tanto da giocare in così poco tempo
Si parte con Kingdom Come: Deliverance II, che può essere scaricato e giocato dagli utenti che abbiano un abbonamento a Game Pass di qualsiasi livello, ma troviamo anche Crime Boss: Rockay City che è invece totalmente libero da vincoli e può essere scaricato e giocato da tutti gli utenti Xbox (ovviamente entro i limiti di tempo imposti).
In sostanza, solo il gioco di Warhorse richiede effettivamente l'abbonamento a Game Pass per quanto riguarda questa mandata.
Vediamo dunque la lista dei giochi dei Free Play Days di questa settimana:
- Kingdom Come: Deliverance II
- Crime Boss: Rockay City
- Trailmakers
- Big Helmet Heroes
- Wild Bastards
Oltre all'ottimo RPG ad ambientazione medievale Kingdom Come: Deliverance II, troviamo dunque l'action cooperativo a base di colpi criminali Crime Boss: Rockay City.
Trailmakers è un gioco incentrato sull'esplorazione di un vasto open world a bordo di veicoli, mentre Big Helmet Heroes è una sorta di picchiaduro 3D con ambientazione fantasy e struttura piuttosto classica, improntata anche al multiplayer. Infine, Wild Bastards è uno sparatutto strategico roguelike che mischia diverse caratteristiche in uno strano contesto fantascientifico.