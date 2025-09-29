Halo: Combat Evolved Remake utilizzerà un misto tra Unreal Engine 5 e Blam Engine, secondo un leaker

Emergono altri possibili dettagli sul presunto Halo: Combat Evolved Remake, che secondo il noto leaker Rebs Gaming, ormai specializzato sulla serie e che ha dimostrato in passato di avere delle conoscenze all'interno di 343 Industries, ora Halo Studios, sarebbe in sviluppo con una soluzione tecnologica mista fra Unreal Engine 5 e Blam Engine.
Come abbiamo visto in precedenza, con la riorganizzazione di 343 Industries in Halo Studios è diventato ufficiale anche il passaggio della serie su Unreal Engine 5, abbandonando dunque lo Slipspace Engine che era stato costruito ad hoc per lo sviluppo di Halo Infinite, dunque la questione tornerebbe.
Tuttavia, per costruire un remake del primo capitolo, il team avrebbe pensando a una soluzione mista, in modo da utilizzare Unreal Engine 5 per la grafica e il classico Blam Engine per la gestione del gioco, secondo quanto avrebbe riferito uno sviluppatore anonimo facente parte di un team di supporto incaricato di collaborare sul progetto.
Una soluzione mista
Si tratterebbe, insomma, di una soluzione simile a quella adottata per The Elder Scrolls 4: Oblivion Remake, che è stato costruito utilizzando sia Unreal Engine che il vecchio Gamebryo di Bethesda per la gestione dei sistemi di gioco.
Ci sarebbero comunque delle novità sostanziali previste all'interno del remake del primo Halo, che andrebbero a modificare parzialmente il gameplay, diversamente da quanto abbiamo visto con l'Anniversary Edition.
Tra queste dovrebbe esserci la possibilità di incrementare la corsa, ovvero lo sprint, che è stato introdotto solo successivamente nella serie e verrebbe dunque introdotto per la prima volta nel primo capitolo in questa occasione.
In ogni caso, attendiamo eventuali informazioni ulteriori al riguardo, ma la fonte in questione non è proprio da scartare come affidabilità. Nel frattempo, ricordiamo che il futuro di Halo verrà svelato il mese prossimo con un evento speciale.