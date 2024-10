Halo si rilancia in Unreal Engine 5, 343 Industries diventa Halo Studios e ha vari giochi in sviluppo

All'alba dell'avvio dell'Halo World Championship 2024, Microsoft ha annunciato grandi cambiamenti per la serie Halo, con il passaggio di questa alla nuova base tecnologica fornita da Unreal Engine 5 e il cambio di nome di 343 Industries in Halo Studios, con diversi giochi in sviluppo sulla serie.

Come riferito nel video diario riportato qui sotto, "stiamo entrando in una nuova era per Halo", e alcuni primi scorci possono essere visti già nel filmato in questione, che illustra alcuni scenari di un possibile nuovo capitolo costruito in Unreal Engine 5, o comunque un prototipo di quelle che possono essere le potenzialità della serie in questo passaggio generazionale.

Tutti i nuovi progetti di Halo sfrutteranno il motore grafico di Epic Games, e 343 Industries ha subito una completa riorganizzazione in Halo Studios, con la possibilità di portare avanti diversi giochi in sviluppo in contemporanea.

"Se si analizza Halo, ci sono stati due capitoli ben distinti. Capitolo 1 - Bungie. Capitolo 2 - 343 Industries", ha spiegato Pierre Hintze, capo del team. "Ora, credo che il pubblico voglia di più. Quindi non cercheremo solo di migliorare l'efficienza dello sviluppo, ma di cambiare la ricetta del modo in cui realizziamo i giochi di Halo. Quindi, oggi iniziamo un nuovo capitolo".