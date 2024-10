Il cosplay di Tatsumaki firmato narga_lifestream da One Punch Man è acciaccato dalla battaglia ma perfetto

Dalla serie One Punch Man vediamo un nuovo cosplay di Tatsumaki, in questo caso da parte di narga_lifestream, che riesce a dare vita al personaggio del manga/anime davvero alla perfezione, come dimostrato nel nuovo video visibile qui sotto.

Piazzatasi subito ai vertici dei personaggi più apprezzati della serie, Tatsumaki è una esper che fa parte dell'Associazione degli Eroi. È una ragazza caratterizzata da un look molto particolare, cosa che la rende anche un soggetto particolarmente apprezzato dalle cosplayer.

Nonostante il volto molto giovanile, Tatsumaki si presenta sempre vestita con un lungo abito attillato e che lascia scoperte le gambe con ampi spacchi, cosa che consente anche una certa facilità e personalizzazione del costume.