Halo Remake o altre grandi novità potrebbero essere in arrivo: lo dice la "voce di Master Chief"

"Grosse news sono in arrivo", ha riferito Downes nel messaggio, facendo dunque pensare a grandi annunci previsti in tale occasione, come d'altra parte è già noto da un po' di tempo a questa parte.

Steve Downes, il doppiatore storico di Master Chief, ha pubblicato di recente un messaggio su X per ricordare la sua presenza ai campionati ufficiali Halo World Championship a Seattle, il 24 e 25 ottobre, come era prevedibile.

Annunci in arrivo il 24 e 25 ottobre

Sapevamo infatti già da tempo che questo mese sarebbero arrivare grosse notizie sul futuro di Halo, e più di recente è stato specificato che l'occasione in cui avverranno gli annunci sarà proprio il campionato ufficiale.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel fine settimana del 24 e 25 ottobre, dunque, durante gli Halo World Championship a Seattle, arriveranno queste "grandi novità", a detta anche dell'attore che da anni interpreta Master Chief con la sua tipica voce.

L'idea più diffusa nelle voci di corridoio recenti è che possa essere annunciato un remake di Halo: Combat Evolved, che potrebbe essere sviluppato da Virtuos utilizzando una soluzione mista tra Unreal Engine 5 e Blam Engine, e che potrebbe presentarsi come un rifacimento dotato di gameplay modernizzato e grafica completamente nuova, in attesa di eventuali conferme.