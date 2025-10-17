Leggende Pokémon: Z-A ha fatto scoprire ai giapponesi che Pikachu fa la cacca e sono impazziti

Ogni capitolo della saga Pokémon ha allargato la sua mitologia con nuove e sconcertanti rivelazioni. Leggende Pokémon: Z-A non è da meno, visto che è riuscito a sconvolgere il pubblico giapponese svelando con un semplice dialogo un dettaglio oscuro di Pikachu: fa la cacca. Senza bisogno di mega evolversi, oltretutto.
Ora, a molti sembrerà un'informazione da nulla, perché era abbastanza scontato che anche i Pokémon avessero bisogno di espletare i loro bisogni di tanto in tanto, ma i giapponesi sono letteralmente impazziti, facendo diventare il tema trend su X.
Il dialogo incriminato
Dove avviene la rivelazione? Durante l'esplorazione di Luminopoli, ci si può imbattere in un personaggio non giocante seduto su una panchina accanto a un Pikachu. Parlandoci, confida di essere preoccupato per il suo Pokémon, che sta andando di corpo più del solito.
"Pikachu fa la cacca più del solito, sono preoccupato." Dice semplicemente. Vi sembrerà strano, ma è la prima volta che il tema viene toccato in un gioco della serie. Alcuni fan hanno persino paragonato i Pokémon alle idol giapponesi, considerati da molti degli esseri perfetti, privi di impurità e lontani da attività così "terrene". Ne è nato un lungo dibattito che ha visto decine di interventi, alcuni ironici, altri serissimi, che hanno provato a riflettere su questa dirimente questione.
Tra i nuovi interrogativi emersi dal dibattito, spiccano: tutti i Pokémon addestrati vanno in bagno? E i Pokémon di grandi dimensioni, che non possono entrare nelle case? Le Poké Ball hanno forse una toilette integrata? Aggiungiamo noi dall'Italia: usano o no il bidet?
Game Freak non ha ancora risposto a nessuno di questi interrogativi, ma se le domande continueranno a incalzare, dovrà per forza armarsi di carta igienica e prendere una posizione ufficiale.
Per il resto, vi ricordiamo che Leggende Pokémon: Z-A è disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.