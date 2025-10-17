Leggende Pokémon: Z-A ha fatto scoprire ai giapponesi che Pikachu fa la cacca e sono impazziti

Ogni capitolo della saga Pokémon ha allargato la sua mitologia con nuove e sconcertanti rivelazioni. Leggende Pokémon: Z-A non è da meno, visto che è riuscito a sconvolgere il pubblico giapponese svelando con un semplice dialogo un dettaglio oscuro di Pikachu: fa la cacca. Senza bisogno di mega evolversi, oltretutto.

Ora, a molti sembrerà un'informazione da nulla, perché era abbastanza scontato che anche i Pokémon avessero bisogno di espletare i loro bisogni di tanto in tanto, ma i giapponesi sono letteralmente impazziti, facendo diventare il tema trend su X.