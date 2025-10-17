0

Svelati i tre personaggi che saranno aggiunti a Shinobi: Art of Vengeance con il DLC dei cattivi di Sega

Shinobi: Art of Vengeance sta per ricevere un DLC che aggiungerà tre cattivi provenienti da tre grandi serie di Sega: Sonic, Golden Axe e Yakuza.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/10/2025
Il protagonista di Shinobi: Art of Vengeance
Shinobi: Art of Vengeance
Shinobi: Art of Vengeance
Sega ha svelato i tre cattivi provenienti da tre delle sue serie più celebri che saranno aggiunti a Shinobi: Art of Vengeance con un DLC dedicato. Stiamo parlando del Dr. Eggman di Sonic, di Majima dalla serie Yakuza / Like a Dragon e di Death Adder da Golden Axe, quest'ultimo già conosciuto.

"La vendetta continua." Recita l'annuncio ufficiale che parla poi di "Una triade di malvagi si riunisce per affrontare Joe Musashi nella sua sfida più grande! Majima, il cane pazzo di Shimano; il Dr. Eggman, il genio del male della serie Sonic the Hedgehog; e Death Adder, il gigante spietato di Golden Axe; sono i tre malvagi presenti nel DLC 'SEGA Villains Stage' per SHINOBI: Art of Vengeance."

La copertina del DLC con i tre cattivi
La copertina del DLC con i tre cattivi

Il DLC è compreso nella Deluxe Edition del gioco ed è previsto per l'inizio del 2026. Se avete acquistato la versione standard, potete acquistare l'aggiornamento alla Deluxe per ottenere il DLC.

Shinobi: Art of Vengeance Vs Ninja Gaiden: Ragebound, quale scegliere? Shinobi: Art of Vengeance Vs Ninja Gaiden: Ragebound, quale scegliere?

Nella nostra recensione di Shinobi: Art of Vengeance abbiamo detto che "Lizardcube ce l'ha fatta di nuovo", riuscendo a modernizzare la storica serie di Sega, nata negli anni 80. I tre cattivi sono un tentativo di espanderne la portata, facendo felici i fan storici e quelli moderni della serie, che sicuramente li consoceranno tutti.

