Svelati i tre personaggi che saranno aggiunti a Shinobi: Art of Vengeance con il DLC dei cattivi di Sega

Sega ha svelato i tre cattivi provenienti da tre delle sue serie più celebri che saranno aggiunti a Shinobi: Art of Vengeance con un DLC dedicato. Stiamo parlando del Dr. Eggman di Sonic, di Majima dalla serie Yakuza / Like a Dragon e di Death Adder da Golden Axe, quest'ultimo già conosciuto .

"La vendetta continua." Recita l'annuncio ufficiale che parla poi di "Una triade di malvagi si riunisce per affrontare Joe Musashi nella sua sfida più grande! Majima, il cane pazzo di Shimano; il Dr. Eggman, il genio del male della serie Sonic the Hedgehog; e Death Adder, il gigante spietato di Golden Axe; sono i tre malvagi presenti nel DLC 'SEGA Villains Stage' per SHINOBI: Art of Vengeance."

La copertina del DLC con i tre cattivi

Il DLC è compreso nella Deluxe Edition del gioco ed è previsto per l'inizio del 2026. Se avete acquistato la versione standard, potete acquistare l'aggiornamento alla Deluxe per ottenere il DLC.

Nella nostra recensione di Shinobi: Art of Vengeance abbiamo detto che "Lizardcube ce l'ha fatta di nuovo", riuscendo a modernizzare la storica serie di Sega, nata negli anni 80. I tre cattivi sono un tentativo di espanderne la portata, facendo felici i fan storici e quelli moderni della serie, che sicuramente li consoceranno tutti.