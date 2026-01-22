Beast of Reincarnation si è svelato con un nuovo trailer e un periodo di uscita

Come era stato già annunciato in precedenza, Beast of Reincarnation è stato tra i protagonisti dell'Xbox Developer Direct di oggi, e il nuovo gioco di Game Freak si è svelato con un trailer, un periodo di uscita e vari dettagli su gameplay e ambientazione.

Un action RPG con una persona e un cane

Come spiegato da Game Freak, Beast of Reincarnation è in sviluppo da 6 anni ma ha ora una finestra temporale precisa per l'uscita: sarà disponibile nell'estate 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e verrà lanciato anche direttamente all'interno di Game Pass.

La storia ci porta in un lontano futuro, nel 4026, in una terra "a oriente" non meglio definita, che appare funestata da un male chiamato semplicemente "blight" di origine sconosciuta, che ha contagiato anche la protagonista ma senza ucciderla, bensì donandole lo strano potere di manipolare la vegetazione.

Ad accompagnare la ragazza nella sua avventura c'è un grosso lupo chiamato Koo, una creatura definita "malefact". Queste pongono una serie minaccia al mondo, e il ruolo di Emma, in qualità di "sealer", è proprio quello di cacciare queste creature e assorbire il blight dopo averli sconfitti.

Nonostante tra loro dovrebbero essere incompatibili, i due si ritrovano a collaborare e diventare inseparabili, sebbene lo scopo di Koo e del suo viaggio resti un mistero per buona parte dell'avventura.

L'obiettivo principale è sconfiggere i Nushi, ovvero dei malefact particolarmente grandi e potenti, in grado di donare enormi poteri una volta abbattuti.

Game Freak definisce Beast of Reincarnation come un action RPG da "una persona e un cane", in quanto il sistema di combattimento e l'interazione con il mondo prevede la collaborazione tra i due personaggi, con un'interfaccia che consente di inviare comandi a Koo mentre si controlla Emma, in modo da eseguire azioni combinate.

Dopo essere stato presentato all'Xbox Showcase 2025, Beast of Reincarnation è dunque tornato a farsi vedere durante il Developer Direct con il trailer riportato qui sopra, che mostra più nel dettaglio il gameplay di questo interessante titolo.