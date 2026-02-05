Le novità del gameplay di WWE 2K26 sono state presentate in video

2K Games e Visual Concepts hanno pubblicato un video che presenta le novità del gameplay di WWE 2K26, la nuova edizione del gioco di wrestling che sarà disponibile a partire dal 13 marzo (6 marzo in accesso anticipato) su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Come già riportato, saranno presenti nuove stipulazioni con il debutto del Dumpster Match, un incontro in cui l'obiettivo è quello di colpire l'avversario fino a renderlo quasi incosciente e chiuderlo in un cassonetto della spazzatura.

Tornano inoltre opzioni iconiche come l'I Quit Match, in cui si vince solo quando l'avversario si arrende; il Three Stages of Hell, un incontro alla meglio delle tre vittorie con tipologie di match personalizzabili; e l'Inferno Match, un classico in cui si combatte mentre attorno al ring divampano le fiamme.

Per quanto concerne le meccaniche di gameplay, gli sviluppatori hanno ridotto le barriere invisibili per rendere le collisioni più naturali, mentre le interazioni ambientali sono state aumentate e ora includono la possibilità di utilizzare carrelli della spesa, puntine da disegno, tavoli impilabili e persino le cinture da campione.