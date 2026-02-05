Tales of Arise annunciato per Nintendo Switch 2 con data di uscita, includerà l'espansione Beyond the Dawn

L'ultimo capitolo della serie Tales of è in arrivo su Switch 2

Tales of Arise è un action GDR uscito nel 2021 e ultimo capitolo della longeva serie di Bandai Namco. Il gioco mette in scena la storia di Alphen e Shionne, due protagonisti provenienti da realtà opposte che uniscono le forze per spezzare un sistema di dominio radicato e cambiare un mondo diviso tra i popoli di Dahna e Rena, dove oppressione e conflitto hanno segnato generazioni. Il gioco combina una forte componente narrativa con combattimenti dinamici, basati su abilità spettacolari, combo fluide e sinergie tra i personaggi.

Beyond the Dawn è un'espansione ambientata un anno dopo la fine del gioco base che prosegue le avventure di Alphen, Shionne e gli altri comprimari, a cui si aggiungono alcuni volti nuovi, come Nazamil, una ragazza che viene braccata dalla popolazione di Dahna in quanto figlia di un Lord renano, che avrà un ruolo centrale nella nuova storia.