Tales of Arise annunciato per Nintendo Switch 2 con data di uscita, includerà l'espansione Beyond the Dawn

Tales of Arise arriva su Nintendo Switch 2 il 22 maggio nella Beyond the Dawn Edition, che include l'espansione narrativa ambientata un anno dopo il gioco base.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/02/2026
Alphn e Shionne i due protagonista di Tales of Arise
Bandai Namco ha annunciato che Tales of Arise arriverà tra pochi mesi anche su Nintendo Switch 2, con lancio fissato al 22 maggio.

Il gioco debutterà sulla nuova console nella Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition, che, come suggerisce il nome, include anche l'omonima espansione narrativa pubblicata a fine 2023.

L'ultimo capitolo della serie Tales of è in arrivo su Switch 2

Tales of Arise è un action GDR uscito nel 2021 e ultimo capitolo della longeva serie di Bandai Namco. Il gioco mette in scena la storia di Alphen e Shionne, due protagonisti provenienti da realtà opposte che uniscono le forze per spezzare un sistema di dominio radicato e cambiare un mondo diviso tra i popoli di Dahna e Rena, dove oppressione e conflitto hanno segnato generazioni. Il gioco combina una forte componente narrativa con combattimenti dinamici, basati su abilità spettacolari, combo fluide e sinergie tra i personaggi.

Beyond the Dawn è un'espansione ambientata un anno dopo la fine del gioco base che prosegue le avventure di Alphen, Shionne e gli altri comprimari, a cui si aggiungono alcuni volti nuovi, come Nazamil, una ragazza che viene braccata dalla popolazione di Dahna in quanto figlia di un Lord renano, che avrà un ruolo centrale nella nuova storia.

