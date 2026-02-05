Nintendo Direct: Partner Showcase: ecco tutto quello che è stato annunciato

Come annunciato, oggi Nintendo ha trasmesso un lungo Nintendo Direct, dedicato alle uscite dei giochi di terze parti per Nintendo Switch 2, in cui non sono mancate sicuramente le novità. I giochi presentati sono stati davvero tanti, alcuni inediti e altri già conosciuti, o perché annunciati in passato, o perché già mostrati su altre piattaforme.

In generale, ci siamo fatti l'idea di una piattaforma davvero viva, su cui in molti stanno puntando per tenere in vita il mercato tradizionale, con decine di uscite già pianificate per il primo anno dell'hardware. Ma ora bando alle ciance e vediamo tutto quello che è stato presentato durante l'evento.