Nintendo Direct: Partner Showcase: ecco tutto quello che è stato annunciato

Come annunciato, oggi Nintendo ha trasmesso un lungo Nintendo Direct, dedicato alle uscite dei giochi di terze parti per Nintendo Switch 2, in cui non sono mancate sicuramente le novità. I giochi presentati sono stati davvero tanti, alcuni inediti e altri già conosciuti, o perché annunciati in passato, o perché già mostrati su altre piattaforme.
In generale, ci siamo fatti l'idea di una piattaforma davvero viva, su cui in molti stanno puntando per tenere in vita il mercato tradizionale, con decine di uscite già pianificate per il primo anno dell'hardware. Ma ora bando alle ciance e vediamo tutto quello che è stato presentato durante l'evento.
Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection
Nel corso del Direct è stato annunciato che la demo di Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection è disponibile e giocabile su Nintendo Switch 2. Considerando che la versione completa del gioco uscirà il 13 marzo 2026, si tratta di un ottimo modo per provarlo prima di acquistarlo.
Capcom ha anche fatto notare che i salvataggi della demo saranno spostabili sulla versione completa, così da non perdere i progressi fatti.
Tokyo Scramble
Uno dei giochi annunciati con un trailer nel corso del Direct è stato Tokyo Scramble, che sembra ispirarsi non poco ai classici Dino Crisis. Nel video, possiamo vedere la protagonista Ann che sfugge a dei famelici dinosauri, chiamati Zino, utilizzando varie tecniche per eluderli o stordirli.
Esclusivo per Nintendo Switch 2, Tokyo Scramble uscirà a brevissimo: l'11 febbraio, quindi tra circa una settimana. Sarà migliore di Code Violet? Lo speriamo.
Pragmata
Anche Pragmata di Capcom è stato tra i giochi del Nintendo Direct di oggi, durante il quale è stata annunciata una demo per Nintendo Switch 2.
La versione completa del gioco sarà disponibile a partire dal 24 aprile, quindi avete tutto il tempo che vi serve per provare questo particolare action con elementi puzzle e decidere se faccia o meno al caso vostro. La demo è scaricabile dal Nintendo eShop.
Turok: Origins
Era un po' che non si sentiva parlare di Turok: Origins, quindi sarete stati felici come noi di vederlo tornare in occasione del Nintendo Direct di oggi con un bel trailer e con anche il periodo d'uscita: autunno 2026.
Il gioco è uno sparatutto in terza persona, giocabile da soli o in cooperativa, in cui si deve combattere in giro per l'universo alla ricerca di un modo di fermare una malvagia razza aliena. Ce la faremo?
Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger arriverà anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L'annuncio è stato dato con un bel trailer di gameplay, che ha mostrato il concorrente della serie Pokémon in azione.
Digimon Story: Time Stranger ha anche una data d'uscita: il 10 luglio 2026, quindi in piena estate. Su Nintendo Switch 2 offrirà la possibilità di scegliere fra due diverse modalità grafiche, risoluzione o prestazioni, quest'ultima in grado di far girare l'esperienza a 60 fps.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
C'è stata anche tanta Bethesda durante il Direct, con ben tre giochi annunciati per Nintendo Switch 2. Uno di questi è stato The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, che arriva sulla console ibrida dopo aver avuto un enorme successo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è una riedizione del gioco di ruolo classico del 2006. Comprende tutti i contenuti dell'originale, comprese le due espansioni ufficiali.
Hollow Knight
Hollow Knight uscirà anche su Nintendo Switch 2. Anzi, è già uscito, visto che l'annuncio non solo ha mostrato il gioco, ma ha anche confermato la sua disponibilità immediata su Nintendo eShop.
Si tratta sicuramente di un'ottima notizia, visto che parliamo di uno dei metroidvania migliori di sempre. Se ve lo siete perso, è un'occasione perfetta per recuperarlo e giocarlo, magari, in modalità portatile.
eFootball Kick-Off!
Gli appassionati di calcio saranno felici di sapere che Nintendo Switch 2 avrà una sua versione di eFootball di Konami, chiamata eFootball Kick-Off!
Sarà lanciato durante l'estate del 2026 e comprenderà diverse modalità, giocabili sia online che offline. Ci sarà anche una modalità pensata per i dilettanti, che potranno dedicarsi a partite 6 contro 6. In questa fase non sappiamo dirvi se ci saranno tutte le funzionalità delle altre versioni.
Indiana Jones e l'Antico Cerchio
Altro giro, altro annuncio di Bethesda. Nel caso stiamo parlando di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, che uscirà su Nintendo Switch 2 il prossimo 12 maggio.
Insomma, lo sforzo di Microsoft di supportare anche la console di Nintendo prosegue, con oltretutto il lancio di uno dei suoi giochi meglio valutati degli ultimi anni. Riuscirà l'Indiana Jones di Machinegames a fare breccia anche nei cuori dei fan di Nintendo?
Orbitals
L'editore di Clair Obscur: Expedition 3, Kepler Interactive, ha presentato un particolare gioco dalla grafica stile anime anni '90, in occasione del Direct odierno: Orbitals. Si tratta di un titolo esclusivo, a quanto pare, in uscita nell'estate del 2026.
Una comunità spaziale viene attaccata ma i sopravvissuti riescono a creare una comunità. Quindici anni dopo però la minaccia ritorna e i protagonisti dovranno esplorare lo spazio e usare vari strumenti per distruggere ostacoli e interagire con l'ambiente.
Fallout 4: Anniversary Edition
Fallout 4: Anniversary Edition conclude gli annunci di Bethesda del Direct. Il gioco è stato presentato non solo con un trailer, ma anche con già la data d'uscita, che oltretutto è vicinissima: il 24 febbraio.
Il gioco dovreste conoscerlo più che bene, ormai, visto che ha avuto varie edizioni ed è già disponibile su molte piattaforme. La conversione sembra ottima, come ci si poteva aspettare, e comprenderà tutte le espansioni pubblicate finora.
Resident Evil Requiem
Durante il Direct c'è stato spazio anche per Resident Evil Requiem, che è tornato con un nuovo trailer. Ci lasceremo trascinare nell'orrore anche sulla console ibrida di Nintendo?
Il filmato mostra alcune sequenze stealth di Grace, e i momenti più action di Leon, con una qualità ottima, nonostante Nintendo Switch 2 abbia un hardware meno performante di PS5 e Xbox Series X e S.
Final Fantasy 7 Rebirth
Dopo Final Fantasy 7 Remake, anche Final Fantasy 7 Rebirth uscirà su Nintendo Switch 2. Il trailer del direct lo mostra in azione e ne svela la data d'uscita: il 3 giugno 2026.
Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del secondo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy 7: un gioco di ruolo giapponese open world pieno di cose da fare, che ripercorre il viaggio di Cloud Strife e amici alla ricerca di Sephiroth.
Paranormasight: The Mermaid's Curse
Paranormasight: The Mermaid's Curse è un'avventura investigativa per Nintendo Switch 2, in uscita il 19 febbraio 2026. I preordini sono stati aperti nella giornata di oggi, subito dopo il Direct.
Che dire? Sembra uno di quei titoli che possono fare felici gli appassionati dei vari Phoenix Wright e simili. Sicuramente da tenere sott'occhio.
Captain Tsubasa 2: World Fighters
Durante il Direct è stato annunciato Captain Tsubasa 2: World Fighters, il seguito del gioco di calcio dedicato alla serie giapponese arrivata dalle nostre parti come Holly e Benji negli anni 80.
Da quello che si è potuto vedere, si tratta di un seguito che riprende l'originale tentando di espanderlo, nonché il gioco di calcio per quelli che amano i tiri di fuoco e i campi infiniti. L'uscita di Captain Tsubasa 2: World Fighters è stata fissata per il 20226, in data ancora da destinarsi.
Super Bomberman Collection
Gli appassionati di giochi classici saranno felici di sapere che Konami ha annunciato la raccolta Super Bomberman Collection, che comprende alcuni classici della serie ed è disponibile da subito su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Se vi piace lo stile arcade del gioco, nonché la sua immediatezza, si tratta di un acquisto obbligato.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è un gioco di ruolo giapponese classico dalla grafica HD-2D. Era già conosciuto, ma Square Enix ha approfittato del Direct per mostrarlo in un nuovo trailer e svelarne la data d'uscita: 18 giugno 2026.
In un angolo di un continente invaso da tribù di bestie, il Regno di Huther è l'unico baluardo dell'umanità, protetto da una barriera magica. Dopo la scoperta di rovine finora sconosciute, l'avventuriero Elliot e la sua compagna fatata Faie affrontano i pericoli al di fuori del regno in un viaggio che attraversa non solo il continente, ma anche la sua storia millenaria.
Valheim
Valheim è uscito anni fa in accesso anticipato su PC, quindi è un'ottima notizia sapere che arriverà in versione finale su Nintendo Switch 2 nel corso del 2026, visto che accadrà lo stesso anche per le altre piattaforme dove è presente.
Si tratta di un survival dall'ambientazione nordica, in cui bisogna raccogliere risorse e combattere contro delle incredibili creature per avere la meglio ed esplorare delle zone sempre più ostili. Ce la faremo a sopravvivere?