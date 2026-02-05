Fallout 4: Anniversary Edition annunciato su Nintendo Switch 2 con un trailer e data di uscita

Bethesda si lancia su Nintendo Switch 2 annunciando l'arrivo di Fallout 4: Anniversary Edition sulla console in questione con trailer e data di uscita, all'interno di un trittico di annunci che comprende anche altri titoli recenti della compagnia.
Si tratta di una conversione fedele della più recente edizione di Fallout 4, recentemente rilanciata in occasione dell'anniversario e contenente anche tutti gli elementi aggiuntivi che hanno caratterizzato, nel tempo, il lungo percorso dell'RPG open world post-apocalittico di Bethesda.
Fallout 4: Anniversary Edition sarà disponibile su Nintendo Switch 2 fra poco, con la data di uscita fissata per il 24 febbraio, trattandosi del primo dei tre titoli Bethesda in arrivo sulla console Nintendo.
Il trittico Bethesda su Nintendo Switch 2
Annunciato insieme a Indiana Jones e l'Antico Cerchio e The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered come parte di un'operazione di approdo in grande stile per l'editore su Nintendo Switch 2, Fallout 4: Anniversary Edition si è mostrato nel trailer riportato qui sotto.
Il gioco in questione, per chi non lo conoscesse, è un gioco di ruolo open world che ci pone nei panni di un sopravvissuto all'apocalisse nucleare all'interno di un Vault, che si ritrova a dover prendere parte a una grande avventura sulla superficie della Terra in una società post-apocalittica.
L'edizione in questione comprende tutti i contenuti originali più le sei espansioni uscite in seguito al lancio e oltre 150 elementi scaricabili dal Creation Club, ovvero la vetrina ufficiale delle mod create da utenti per Fallout 4.