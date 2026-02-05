Fallout 4: Anniversary Edition annunciato su Nintendo Switch 2 con un trailer e data di uscita

Fallout 4: Anniversary Edition sarà disponibile su Nintendo Switch 2 fra poco, con la data di uscita fissata per il 24 febbraio , trattandosi del primo dei tre titoli Bethesda in arrivo sulla console Nintendo.

Si tratta di una conversione fedele della più recente edizione di Fallout 4, recentemente rilanciata in occasione dell'anniversario e contenente anche tutti gli elementi aggiuntivi che hanno caratterizzato, nel tempo, il lungo percorso dell'RPG open world post-apocalittico di Bethesda.

Bethesda si lancia su Nintendo Switch 2 annunciando l'arrivo di Fallout 4: Anniversary Edition sulla console in questione con trailer e data di uscita , all'interno di un trittico di annunci che comprende anche altri titoli recenti della compagnia.

Il trittico Bethesda su Nintendo Switch 2

Annunciato insieme a Indiana Jones e l'Antico Cerchio e The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered come parte di un'operazione di approdo in grande stile per l'editore su Nintendo Switch 2, Fallout 4: Anniversary Edition si è mostrato nel trailer riportato qui sotto.

Il gioco in questione, per chi non lo conoscesse, è un gioco di ruolo open world che ci pone nei panni di un sopravvissuto all'apocalisse nucleare all'interno di un Vault, che si ritrova a dover prendere parte a una grande avventura sulla superficie della Terra in una società post-apocalittica.

L'edizione in questione comprende tutti i contenuti originali più le sei espansioni uscite in seguito al lancio e oltre 150 elementi scaricabili dal Creation Club, ovvero la vetrina ufficiale delle mod create da utenti per Fallout 4.