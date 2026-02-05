3

Turok: Origins arriva anche su NIntendo Switch 2, come svelato da un nuovo trailer

Il Nintendo Direct di oggi ha ospitato anche il ritorno sulla scena di Turok: Origins, che è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer.

Nel corso del Nintendo Direct di oggi, è stato annunciato Turok: Origins per Nintendo Switch 2. In realtà il gioco di Saber Interactive era già stato presentato un paio d'anni fa, ma ora si è aggiunta una nuova piattaforma ed è stato svelato anche il periodo di uscita: autunno 2026.

Il giocatore dovrà quindi partire per una missione interplanetaria alla ricerca di un superpotere capace di ribaltare le sorti di un conflitto che sta insanguinando la galassia, contro dei nemici potentissimi. Potrà farlo da solo, oppure in cooperativa online con degli amici.

I nemici da affrontare saranno dinosauri, creature e boss vari che metteranno alla prova le vostre abilità in terra e in cielo, tra caverne e paludi.

Ad aiutarvi ci saranno non solo delle potenti armi, ma anche i poteri del DNA dei nemici caduti, che permetteranno di evolvere in tempo reale la vostra tuta.

