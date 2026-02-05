La demo di Pragmata su Nintendo Switch 2 è disponibile da oggi

La data di uscita è il 24 aprile 2026 e una demo è prevista per oggi su Nintendo eShop .

Pragmata in versione Nintendo Switch 2 è stato mostrato al Nintendo Direct: Partner Showcase. Il gioco d'azione e puzzle in tempo reale ha ancora una volta spiegato quali sono le basi del suo gameplay e della trama.

Cosa aspettarsi da Pragmata

Noi siamo Hugh, un uomo che deve esplorare una stazione spaziale invasa da robot controllati da una IA impazzita. Questi nemici sono praticamente invulnerabili, se non fosse che al nostro fianco vi è Diana, una androide che può hackerare i nemici completando un puzzle in tempo reale ed esponendo così il loro punto debole.

Pragmata sarà disponibile anche su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, sempre il 24 aprile 2026. Si tratta da mesi del gioco più atteso dai giocatori giapponesi, secondo le classifiche di Famitsu, e sembra aver attirato l'attenzione anche del pubblico occidentale.

Ricordiamo infine che Capcom ha spiegato perché Pragmata ha richiesto così tanti anni: difende l'annuncio anticipato.