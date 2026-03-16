Pragmata è stato aggiunto a un gran numero di Liste dei desideri e la demo è sempre più scaricata

Pare un ottimo periodo per Capcom, che sta ottenendo un enorme successo di pubblico con Resident Evil Requiem e ottime recensioni con Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, da poco pubblicato. Ora, alla lista dei successi si aggiunge già Pragmata .

I numeri di Pragmata

Come annunciato da Capcom tramite un post sui social media, Pragmata ha raggiunto 2 milioni di aggiunte nelle Liste dei desideri e 2 milioni di download delle demo. L'account del videogioco ha scritto, fingendo che a parlare sia la piccola Diana che si rivolge al protagonista: "Hugh, guarda - Non posso credere che milioni di persone siano interessate al nostro gioco".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Va precisato che 2 milioni di aggiunte alle Liste dei desideri non è un record per Capcom, visto che Resident Evil Requiem era arrivato a 2,5 milioni di aggiunte circa a febbraio secondo i dati di Alinea Analytics, contando unicamente Steam. Pragmata, invece, probabilmente sta contando tutti i negozi digitali, sia PC che console.

Per una nuova IP, che ha richiesto molti anni per la pubblicazione, è però un risultato notevole che testimonia come il pubblico stia reagendo al progetto con grande curiosità. Ovviamente le vendite dipenderanno anche molto dalla qualità finale di Pragmata.

Volete sapere come gira Pragmata su PS5 Pro, Xbox Series X e PC? Scopriamolo in un video confronto.