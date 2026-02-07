2

Come gira Pragmata su PS5 Pro, Xbox Series X e PC? Scopriamolo in un video confronto

PS5 Pro offre la miglior versione console di Pragmata grazie al PSSR secondo ElAnalistaDeBits, mentre Series X e PS5 mostrano differenze in ombre, illuminazione e stabilità.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/02/2026
Hugh uno dei due protagonisti di Pragmata
Pragmata
Pragmata
ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato alla demo di Pragmata. Dopo aver analizzato Nintendo Switch 2 e Xbox Series S, questa volta il focus si sposta su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e PC, mettendo in luce differenze tecniche e prestazionali tra le varie piattaforme.

Su Xbox Series X e PS5 il gioco offre due modalità grafiche, entrambe con risoluzione 4K upscalata dai 1080p e un target di 60 fps, mentre su PS5 Pro è disponibile un'unica modalità. Le differenze tra i preset Qualità e Prestazioni riguardano soprattutto la fluidità e la resa dell'illuminazione: la modalità performance garantisce un framerate più stabile, mentre quella qualità punta su illuminazione globale, ombre e riflessi più curati, pur mirando comunque ai 60 fps.

PS5 Pro avvantaggiata dal PSSR

Le versioni non sono però equivalenti, e ognuna ha dei punti di forza. Su Xbox Series X le ombre risultano sensibilmente inferiori rispetto a PS5, al punto che in alcune scene il personaggio non proietta alcuna ombra. Al contrario, su PS5 la resa dell'illuminazione globale e dell'occlusione ambientale è meno convincente rispetto a Series X quando si utilizza la modalità performance. Anche il framerate della console Microsoft è meno stabile rispetto a quello di PS5 quando si passa alla modalità qualità.

PS5 Pro risulta la migliore versione console grazie all'upscaling tramite PSSR, che garantisce un'immagine più pulita e definita rispetto alle versioni PS5 e Xbox Series X, pur restando comunque dietro alla qualità ottenibile su PC tramite DLSS.

Pragmata a confronto su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series S in un video Pragmata a confronto su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series S in un video

Proprio la versione PC, secondo ElAnalistaDeBits, risulta la più completa e ben ottimizzata, con impostazioni grafiche superiori anche a quelle disponibili su PS5 Pro, chiaramente a patto di avere una configurazione abbastanza potente da sfruttarle.

