Come gira Pragmata su PS5 Pro, Xbox Series X e PC? Scopriamolo in un video confronto

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato alla demo di Pragmata. Dopo aver analizzato Nintendo Switch 2 e Xbox Series S, questa volta il focus si sposta su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e PC, mettendo in luce differenze tecniche e prestazionali tra le varie piattaforme.

Su Xbox Series X e PS5 il gioco offre due modalità grafiche, entrambe con risoluzione 4K upscalata dai 1080p e un target di 60 fps, mentre su PS5 Pro è disponibile un'unica modalità. Le differenze tra i preset Qualità e Prestazioni riguardano soprattutto la fluidità e la resa dell'illuminazione: la modalità performance garantisce un framerate più stabile, mentre quella qualità punta su illuminazione globale, ombre e riflessi più curati, pur mirando comunque ai 60 fps.