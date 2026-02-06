Pragmata a confronto su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series S in un video

Ora che la demo di Pragmata è disponibile su tutte le console, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto tra le versioni PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2, offrendo un quadro chiaro su come il titolo si comporta su piattaforme di fasce e tipologie differenti.

Tra le tre, PS5 è l'unica a proporre due modalità grafiche, entrambe con target 60 fps e risoluzione 2160p tramite upscaling da 1080p. La differenza tra i preset riguarda soprattutto illuminazione e qualità dei capelli: la modalità Performance sacrifica alcuni dettagli per garantire un framerate impeccabile, mentre la Quality mantiene un livello visivo superiore restando comunque molto stabile.