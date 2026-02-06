Pragmata a confronto su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series S in un video

Ora che la demo di Pragmata è disponibile su tutte le console, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto tra le versioni PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2, offrendo un quadro chiaro su come il titolo si comporta su piattaforme di fasce e tipologie differenti.
Tra le tre, PS5 è l'unica a proporre due modalità grafiche, entrambe con target 60 fps e risoluzione 2160p tramite upscaling da 1080p. La differenza tra i preset riguarda soprattutto illuminazione e qualità dei capelli: la modalità Performance sacrifica alcuni dettagli per garantire un framerate impeccabile, mentre la Quality mantiene un livello visivo superiore restando comunque molto stabile.
Switch 2 quasi alla pari con Series S
Su Xbox Series S è presente una sola modalità: 1440p (da una risoluzione media di 720p) a 60 fps.
Infine, Nintendo Switch 2, in modalità docked, punta ai 1080p. Nonostante la risoluzione inferiore rispetto a Series S, la qualità dell'immagine risulta migliore grazie all'upscaling più avanzato garantito dal DLSS di NVIDIA. In compenso, questa versione fatica a mantenere i 60 fps in modo stabile, con cali evidenti soprattutto nelle scene più movimentate.
Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pragmata sarà disponibile dal 24 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.