Dei veterani della scena arcade giapponese, hanno lanciato un gioco in cui si combatte appesi a delle corde

Bello vedere tornare tanti nomi della scena giapponese degli anni 80 e 90, per lanciare dei nuovi giochi completamente folli.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/02/2026
SAKA-DOH：THE REVERSAL ARTS

SAKA-DOH è un gioco d'azione arcade in stile anni '80, realizzato da degli sviluppatori veterani giapponesi del settore, molto attivi proprio in quegli anni. Sostanzialmente, si combatte stando appesi a testa in giù.

Il protagonista si chiama Masao Sakamaki, maestro della misteriosa arte marziale SAKA-DOH, non proprio praticissima ma davvero efficace. Masao può dondolarsi e canalizzare il movimento in potenti pugni e calci, concatenando colpi rapidi e caricando l'energia Sen-Qi per scatenare delle mosse speciali devastanti. Ogni stage è pieno di avversari davvero impegnativi, che garantiscono un'esperienza arcade intensa e adrenalinica, fedele allo stile classico degli anni '80.

Tanta bellezza

Masao Sakamaki è nato nell'era Sengoku e si è allenato nel dojo Isakami-ryu, diventando maestro di SAKA-DOH. Durante l'era Showa, dopo anni di duro lavoro, Masao raggiunge la piena padronanza della tecnica, proprio nel momento in cui Misora Isakami, figlia del suo amato maestro, scompare misteriosamente.

Per ritrovarla, Masao parte per un viaggio intorno al mondo che lo porterà a combattere senza sosta, contro degli avversari formidabili.

Scopriamo i membri del team che hanno realizzato il gioco:

  • Kenji Kaido (PaPaRa Kaito): Game Designer (Cameltry, Night Striker, Sonic Blast Man). Ex TAITO. Non la smette di sperimentare.
  • Nakayama-Raiden: Sound Designer (Grid Seeker, Densha de GO!, Puzzle Bobble 2). Ex ZUNTATA.
  • M-KAI: Programmatore (Judgement Silversword, Eschatos, Ginga Force). Crea solo giochi che desidera giocare.
  • Kentaro Matsumura (BAW BAW): Graphic Artist (Darius Gaiden, G-Darius, Puzzle Bobble 2). Ex TAITO. Famoso per la sua pixel art.
  • Hiroshi Makabe (MCF): Creative Supervisor. Programmatore veterano con 33 anni di esperienza, supervisiona il team e assicura la coerenza creativa.

Cosa rimane da dire? SAKA-DOH costa pochissimo, solo 6,89 euro (6,20 in offerta lancio). Lo trovate su Steam.

#Retrogaming
