Dei veterani della scena arcade giapponese, hanno lanciato un gioco in cui si combatte appesi a delle corde

SAKA-DOH è un gioco d'azione arcade in stile anni '80, realizzato da degli sviluppatori veterani giapponesi del settore, molto attivi proprio in quegli anni. Sostanzialmente, si combatte stando appesi a testa in giù.

Il protagonista si chiama Masao Sakamaki, maestro della misteriosa arte marziale SAKA-DOH, non proprio praticissima ma davvero efficace. Masao può dondolarsi e canalizzare il movimento in potenti pugni e calci, concatenando colpi rapidi e caricando l'energia Sen-Qi per scatenare delle mosse speciali devastanti. Ogni stage è pieno di avversari davvero impegnativi, che garantiscono un'esperienza arcade intensa e adrenalinica, fedele allo stile classico degli anni '80.