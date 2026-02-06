Il DLC di Bluey per Minecraft è disponibile: tutti a casa Heeler

Come annunciato qualche giorno fa, oggi è stato lanciato il DLC della serie animata per bambini Bluey nel negozio di Minecraft , Bedrock Edition. Nato da una collaborazione di BBC Studios, Ludo Studio e Jigarbov, il DLC ricostruisce la casa della cagnolina più simpatica dei media e della sua famiglia, dentro cui si possono svolgere diverse attività.

I contenuti del DLC

La promessa è che il DLC faccia sentire come se si fosse dentro lo show. Il prezzo del DLC è di 1510 minecoin, o circa 8,99 euro.

"A Brisbane, in Australia, Bluey e la sua famiglia vivono in una classica casa australiana," spiega la descrizione ufficiale, che poi illustra le attività disponibili: "Beh, prima di tutto, la vita è fatta di gelato. Penso che su questo siamo tutti d'accordo. Ma per raggiungere il camion dei gelati devi uscire di casa... peccato che la porta d'ingresso sia chiusa a chiave. Quindi devi trovare la chiave. E per trovare quella chiave, devi prima trovarne altre. E le otterrai solo aiutando la famiglia di Bluey con le attività che trovi nell'Activity Book, come aiutare Chilli ad annaffiare le piante, giocare a "bambola di pezza" con Bandit o affrontare una missione affidata da Bingo."

Insomma, si va in giro a caccia di chiavi, prendendo parti a diversi minigiochi, come Nascondino o a Indovina Chi, fare il maggiordomo per la Regina Chilli o magari smanettare con il telefono di Bandit. Potete anche travestirvi, saltare sul trampolino, usare gli asparagi magici su Bandit, decorare usando degli adesivi, trovare un cespuglio di bacche e raccoglierle, giocare a Keepy Uppy, suonare degli strumenti musicalio, risolvere tutti i puzzle sparsi nella casa e quant'altro.

Da notare che l'acquisto del DLC viene anche con un regalo: la Maschera di Chattermax, equipaggiabile sull'avatar.