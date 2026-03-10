Il nuovo Minecraft Live ha una data e un trailer: ecco quando scopriremo le novità

Anche in questo caso ci sarà spazio per "drop" di contenuti, segreti dietro le quinte, ospiti speciali e tutte le novità che ci riserverà il prossimo futuro nel mondo di Minecraft.

Il Minecraft Live è il maggiore evento dedicato a Minecraft, che periodicamente Mojang organizza per concentrare i maggiori annunci sulle novità previste per il gioco, che vengono poi distribuite nel corso dei mesi successivi in base al piano di supporto ed espansione stabilito dal team.

Mojang ha annunciato la data del prossimo Minecraft Live , l'evento nel quale verranno svelate tutte le maggiori novità in arrivo all'interno del celebre gioco: si terrà il 21 marzo, come possiamo vedere anche dal teaser trailer che lo introduce.

Data e ora da segnare

Siamo dunque molto vicini a poter scoprire tutte le maggiori novità in arrivo in Minecraft: l'appuntamento è fissato per il 21 marzo, alle ore 19:00 italiane, per la diretta del Minecraft Live che verrà trasmessa su YouTube.

Non ci sono informazioni né anticipazioni sui contenuti dell'evento, ma Mojang è sicura che sia ricco di informazioni interessanti, o addirittura "annunci sensazionali" sul prossimo futuro di Minecraft.

Il video a corredo non svela molto, limitandosi a un montaggio di scene costruite in computer grafica che mostrano vari elementi noti del gioco, tra i quali anche i cuccioli che verranno presto introdotti e saranno probabilmente tra i protagonisti del Live.

Ricordiamo infatti che i piccoli mob saranno protagonisti di un nuovo aggiornamento chiamato Tiny Takeover, previsto per questo inizio del 2026 e che potrebbe essere presentato più nel dettaglio durante l'evento. Nel frattempo, abbiamo visto anche che Minecraft Java effettua un grosso cambiamento tecnologico.