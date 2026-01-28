Minecraft riceve un nuovo oggetto che farà la gioia degli amanti dei cuccioli di mob

Questo oggetto viene introdotto in queste ore attraverso il nuovo snapshot disponibile per Minecraft Java, mentre verrà inserito "presto" all'interno delle versioni beta e preview di Minecraft Bedrock.

Non ci sono ancora informazioni precise sul prossimo drop di contenuti completo, ma intanto vengono comunicate alcune informazioni legate specificamente ai baby mob, che aumenteranno in quantità e potranno anche essere mantenuti come tali grazie all'introduzione del Golden Dandelion .

Mojang ha annunciato alcune novità in arrivo in Minecraft , tra le quali un oggetto in particolare che potrebbe fare la gioia degli amanti dei cuccioli di mob , considerando che è un sistema per mantenerli sempre piccoli e non farli crescere.

Golden Dandelion e nuovi cuccioli

Già da tempo Mojang ha inserito i baby mob, ovvero delle varianti di mob che sono sostanzialmente cuccioli, ma normalmente questi crescono con il tempo fino a diventare delle dimensioni standard, cosa che ha portato qualcuno a richiedere di poterli mantenere piccoli.

Rispondendo a questo desiderio, Mojang ha annunciato il Golden Dandelion, un oggetto che può essere utilizzato per mantenere i cuccioli così come sono, senza farli crescere.

I baby mob hanno subito un redesign generale di recente che li ha resi più teneri e accattivanti, cosa che spiega questa nuova passione di molti utenti per i piccoli animali di Minecraft.

A quelli già presenti se ne aggiungeranno altri, inoltre. In particolare, sono stati annunciati diversi nuovi baby mob per quanto riguarda le creature acquatiche:

Baby axolotls

Baby squid

Baby glow squid

Baby dolphins

Baby turtles

A loro volta, questi possono avere delle variazioni e hanno abitudini e comportamenti particolari. Per il resto, rimaniamo in attesa di conoscere le altre novità previste per il 2026 in Minecraft, dopo il grosso aggiornamento Mounts of Mayhem pubblicato il mese scorso.