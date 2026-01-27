Bluey arriva in Minecraft con una mod ufficiale

In Minecraft non mancano certo i DLC su licenza. Negli anni ne abiamo visti di ogni tipo, tra Star Wars, Skyrim, i Simpsons, Sonic, Buzz Lightyear e tanti altri ancora. Nel video di presentazione ufficiale dei nuovi contenuti in arrivo per il gioco, è stata annunciata la prossima collaborazione: Bluey .

Bluey

Bluey è una serie animata per bambini incredibilmente popolare. Il DLC ufficiale si chiamerà Bluey: Bluey's House e sarà disponibile a partire dal 5 febbraio, quindi tra pochissimi giorni. È stato sviluppato da Jigarbov in collaborazione con BBC Studios e Ludo Studio. L'annuncio è visibile al minuto 2:21 del video che riportiamo qui di seguito.

Come suggerisce il nome, il DLC permette ai giocatori di visitare la casa degli Heeler, dove potranno incontrare Bluey e Bingo, insieme ai loro genitori. Il contenuto consentirà inoltre di rivivere alcuni "momenti memorabili della serie" direttamente dentro Minecraft.

Per quanto riguarda il gameplay, i giocatori potranno cercare chiavi nascoste all'interno della casa per sbloccare nuove stanze. Saranno presenti anche minigiochi ispirati alla serie TV. Insomma, si tratta di un contenuto pensato per i più piccoli, che lo apprezzeranno sicuramente. Per adesso non si conosce il prezzo del DLC. Speriamo che non sia eccessivo.

La serie TV Bluey è stata creata da Joe Brumm e attualmente è uno dei principali prodotti d'esportazione australiani, considerando la fama acquisita a livello internazionale. Le tre stagioni della serie sono attualmente disponibili in streaming su Disney+, mentre nel 2027 è previsto l'arrivo di un film ad agosto, che sarà distribuito da Disney.