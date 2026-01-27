La comunità di modder di Hytale è cresciuta velocemente su CurseForge: 10 milioni di mod già scaricate

In totale, sono state create circa 3.000 mod per Hytale, provenienti da più di 2.000 modder. Significa che ci sono già un gran numero di contenuti extra da provare, in circa due settimane dal lancio. Non male, visto che sono proprio le mod ad aver fatto la fortuna di titoli come Minecraft.

Hytale continua a crescere e a produrre ottimi risultati, tali che chi lo ha rifiutato e voleva cancellarlo si starà mangiando le mani. L'ultimo traguardo vantato è di quelli davvero importanti: è uno dei giochi con la comunità cresciuta più velocemente su CurseForge . Si parla di 10 milioni di mod scaricate.

Contributo al successo

CurseForge è la piattaforma ufficiale per le mod di Hytale sin dal lancio, e il fondatore e amministratore delegato di Hypixel Studios, Simon Collins-Laflamme, attribuisce addirittura parte del successo di Hytale proprio ad essa.

"Non mi pento affatto di aver salvato Hytale, e questo è interamente merito della community e dei nostri partner come CurseForge e Tebex, che hanno reso il lancio in accesso anticipato un enorme successo", ha dichiarato Collins-Laflamme in un comunicato stampa. "Abbiamo chiuso il cerchio: siamo partiti come modder e lo abbiamo trasformato in un gioco. Vedere i fan creare mod, mondi ed esperienze di questa scala, a poche settimane dal lancio, conferma semplicemente che salvarlo è valso il rischio."

Uri Marchand, amministratore delegato e cofondatore di Overwolf, la società che gestisce CurseForge, ha aggiunto: "I giochi sono migliori quando i giocatori possono creare insieme agli sviluppatori. Dagli adolescenti che sperimentano le infinite possibilità dei contenuti generati dagli utenti, fino ai modder esperti che hanno raggiunto un miliardo di download, stiamo offrendo ai creatori di Hytale un vero percorso per costruire, condividere e guadagnare dal loro lavoro tramite CurseForge e Tebex."

Collins-Laflamme ha anche preso a segnalare alcune mod per Hytale tramite i suoi canali social, giusto per far capire quanto consideri determinante questo aspetto dell'esperienza. D'altro canto il gioco ha venduto davvero bene a una comunità nata proprio intorno alle potenzialità di espandibilità del suo gioco, che attualmente viene visto come una delle più valide alternative a Minecraft, nonostante sia ancora molto acerbo.