Su Steam sono iniziati i saldi di 2K: sconti su Borderlands 4, Mafia: Terra Madre e Civilization 7

Su Steam è sempre tempo di offerte, e da poco 2K ha messo in sconto buona parte del suo catalogo, con tagli di prezzo importanti per serie come Borderlands, Civilization e Mafia, giusto per citarne alcune.
Tra le promozioni spicca Borderlands 4, ora al suo minimo storico sulla piattaforma: 48,99 euro, con uno sconto del 30% rispetto ai 69,99 euro di listino. Scende anche Mafia: Terra Madre, acquistabile a 39,99 euro grazie a una riduzione del 20%.
Anche tanti giochi sotto i 10 euro
Proseguiamo con NBA 2K26, proposto a 23,09 euro con uno sconto del 67%. Importante ribasso anche per Civilization 7, che ora potrete aggiungere alla vostra libreria a 41,99 euro, con il 40% di sconto.
Se non volete spendere grandi cifre i saldi di 2K offrono l'imbarazzo della scelta. Tra i tanti giochi sotto i 10 e i 5 euro segnaliamo XCOM 2 a 2,49 euro (95% di sconto), Risk of Rain 2 a 7,42 euro (-67%), Marvel Midnight Suns a 8,99 euro e Borderlands Game of the Year Enhanced a 9,89 euro (-67%).
Tutte le promozioni di 2K saranno attive fino alle 19:00 italiane del 19 febbraio. Trovate la pagina di Steam dedicata con il catalogo al completo delle offerte a questo indirizzo.