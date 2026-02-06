Su Steam sono iniziati i saldi di 2K: sconti su Borderlands 4, Mafia: Terra Madre e Civilization 7

Su Steam è sempre tempo di offerte, e da poco 2K ha messo in sconto buona parte del suo catalogo, con tagli di prezzo importanti per serie come Borderlands, Civilization e Mafia, giusto per citarne alcune.

Tra le promozioni spicca Borderlands 4, ora al suo minimo storico sulla piattaforma: 48,99 euro, con uno sconto del 30% rispetto ai 69,99 euro di listino. Scende anche Mafia: Terra Madre, acquistabile a 39,99 euro grazie a una riduzione del 20%.