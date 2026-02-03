Su Steam sono disponibili i saldi del 35° anniversario di id Software: in offerta DOOM, Quake e non solo

Il primo febbraio id Software ha spento la sua trentacinquesima candelina. Tra le iniziative per celebrare l'anniversario arriva anche una nuova ondata di sconti su Steam, che coinvolge praticamente tutti i titoli pubblicati dallo studio nel corso degli anni.
Ovviamente non potevano mancare i giochi della serie DOOM, a partire dal più recente, The Dark Ages, ora in promozione a 26,39 euro con uno sconto del 67%. Ottima occasione anche per recuperare il DOOM del 2016 ed Eternal, proposti rispettivamente a 3,99 e 7,99 euro. Prezzi stracciati pure per DOOM 64 a 1,99 euro e per il pacchetto DOOM + DOOM 2 a 3,99 euro.
Anche Quake e RAGE in offerta
Le offerte includono anche l'intera serie Quake: dal primo al quarto capitolo, passando per Quake Live, tutti i giochi sono disponibili tra 2,99 e 4,99 euro. Restando tra i grandi classici, segnaliamo anche la raccolta Heretic + Hexen a 10,04 euro, con un risparmio del 33%.
In sconto pure la serie RAGE, con il primo capitolo a 2,99 euro e il secondo a 7,99 euro. Le promozioni dedicate ai giochi di id Software resteranno attive fino al 15 febbraio. Trovate la pagina dedicata con tutte le promozioni attive su Steam a questo indirizzo.