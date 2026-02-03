C'è grande attesa per Nioh 3, a giudicare da quanti hanno scaricato la demo

Sembra che Nioh 3 sia destinato ad essere protagonista di un ottimo lancio, considerando la quantità di download registrati finora per la demo, scaricata un milione di volte nel giro di meno di una settimana.
La demo di Nioh 3 è stata messa a disposizione il 29 gennaio, e da allora a quanto pare ha attirato già un milione di giocatori, cosa che sembra indicare una notevole aspettativa da parte del pubblico per questo terzo capitolo dell'action RPG sviluppato da Team Ninja e Koei Tecmo.
In effetti, abbiamo visto che il gioco ha anche risalito notevolmente la top ten di Steam proprio prima dell'uscita, sebbene sia ancora piuttosto distante da altri campioni di incassi, cosa che indica un approccio positivo.
Un action RPG tra storia e mito
Ricordiamo che Nioh 3 sarà disponibile dal 5 febbraio, dunque questa settimana, su PC e PS5, rappresentando una ulteriore evoluzione della formula elaborata nei capitoli precedenti, tutta incentrata su combattimenti impegnativi e crescita del personaggio.
La storia è ambientata nel periodo Bakumatsu, un momento di grandi sconvolgimenti nella storia reale del Giappone, corrispondente all'apertura all'occidente e l'avvio di una nuova era con influssi che provengono dall'estero, nonché il periodo finale dei samurai.
In Nioh 3 il tutto assume dei contorni più particolari in quanto gli elementi storici vengono fusi con mitologia e ricostruzioni fantastiche, dando origine a un'ambientazione davvero di grande impatto.
Una nuova era distorta emerge dopo che Kunimatsu, caduto ormai nell'oscurità, si proclama lo shogun eterno, dando origine a una grande corruzione che dilaga su tutto il Giappone e con la sola zona di Kyoto che sembra resistere, protetta dagli alberi sacri. In questa situazione ci troviamo ad agire nella storia di Nioh 3.