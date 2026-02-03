C'è grande attesa per Nioh 3, a giudicare da quanti hanno scaricato la demo

Sembra che Nioh 3 sia destinato ad essere protagonista di un ottimo lancio, considerando la quantità di download registrati finora per la demo, scaricata un milione di volte nel giro di meno di una settimana.

La demo di Nioh 3 è stata messa a disposizione il 29 gennaio, e da allora a quanto pare ha attirato già un milione di giocatori, cosa che sembra indicare una notevole aspettativa da parte del pubblico per questo terzo capitolo dell'action RPG sviluppato da Team Ninja e Koei Tecmo.

In effetti, abbiamo visto che il gioco ha anche risalito notevolmente la top ten di Steam proprio prima dell'uscita, sebbene sia ancora piuttosto distante da altri campioni di incassi, cosa che indica un approccio positivo.