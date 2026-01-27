DOOM è stato fatto girare su degli auricolari

DOOM può girare ovunque . Davvero ovunque. No, davvero. Hacker e modder riescono ormai a farlo andare sugli apparecchi più strani, rispondendo alla sfida "can it run Doom?" Il breve preambolo serve a introdurre l'opera dello sviluppatore australiano Arin Sarkisian, che ha recentemente presentato DoomBuds, un progetto pensato per far girare DOOM su un paio di auricolari . Sì, proprio quelli che si infilnao nelle orecchie. Ancora più impressionante è il fatto che abbia connesso gli auricolari a Internet, permettendo ai giocatori di collegarsi e giocare da remoto.

Come si gioca DOOM su degli auricolari?

Il cuore del progetto DoomBuds sono gli auricolari Pinebuds Pro, gli unici compatibili con firmware open source. Ogni auricolare integra un SoC Cortex-M4F che può funzionare fino a 300 MHz, anche se il firmware di serie blocca normalmente la CPU a 100 MHz. Disattivando la modalità a basso consumo e forzando la frequenza a 300 MHz, gli auricolari diventano teoricamente in grado di eseguire un gioco DOS.

La potenza di calcolo degli auricolari

Farci girare DOOM è stata una bella impresa. Il Bluetooth si è rivelato lento, quindi lo sviluppatore ha sfruttato la connessione seriale USB-UART disponibile sui pad di contatto degli auricolari, che offre una larghezza di banda sufficiente per trasferire il framebuffer di Doom da 96 kilobyte, senza interruzioni.

La RAM è stato un altro fattore critico: gli auricolari hanno solo 992kb disponibili quando il coprocessore del SoC è disattivato. I requisiti di DOOM sono di 4 MB di RAM, quindi è stato necessario ottimizzare il gioco per farcela. Sarkisian ha inoltre utilizzato un WAD di Doom modificato per ridurre le risorse impiegate dalla versione shareware da 4,2 MB a 1,7 MB.

Alla fine il grosso lavoro ha ripagato perché DOOM è stato fatto entrare nella memoria flash degli auricolari ed è stato possibile giocarci. A che serve? A niente, ma è bellissimo proprio per questo.